Trois cadres Sherweb reconnus comme chefs de file de l'industrie par CRN





Sherweb, chef de file du marché du cloud, a annoncé aujourd'hui que CRN, une marque The Channel Company, incluait trois cadres de Sherweb dans sa liste annuelle des chefs de file de l'industrie : Jim O'Driscoll, vice-président des ventes, Marc-André Fontaine, vice-président du marketing et de l'expérience client, et Michael Slater, chef des ventes TI.

Chaque année, la rédaction de CRN dresse la liste des principaux acteurs de l'industrie ayant une influence positive dans la communauté TI. Il s'agit de la première apparition de Jim sur cette prestigieuse liste, tandis que Marc-André et Michael y figuraient aussi en 2022.

« Toute l'équipe Sherweb se réjouit de voir le travail de ses dirigeants salué par CRN, » note Alain Brisson, chef de l'exploitation de Sherweb. « Chacun d'entre eux renforce les relations au sein de l'industrie et apporte de la valeur à la communauté TI. Ils affichent également une grande détermination à innover tandis que nous aidons nos partenaires à faire croître leurs entreprises et à atteindre de nouveaux sommets. »

La liste complète des chefs de file de cette année apparaîtra dans l'édition de février 2023 de la revue CRN et est également disponible en ligne sur CRN.com (en anglais seulement).

À propos de l'organisation The Channel Company et de CRN

Avec une expérience de près de 40 ans dans le réseau indirect des TI, The Channel Company est la référence en matière de services médias, événementiels, informationnels et marketing pour les fournisseurs technologiques ou de solutions et les professionnels des TI. Notre marque média, CRN, est la source no 1 concernant les nouvelles, les analyses et les données sur l'industrie TI, notre seule passion. Mieux que tout autre réseau de médias, nous comprenons les défis uniques se dressant devant l'écosystème des partenaires et des fournisseurs.

À propos de Sherweb

Plus de 7 500 partenaires et 85 000 entreprises grandissent avec nos services à valeur ajoutée. Nous soutenons nos clients en matière de stratégies d'affaires, de services cloud, d'opérations et d'expertise. Peu importe le domaine, nous les aidons à maximiser leur potentiel avec une approche personnalisée. Découvrez tout ce que vous pouvez accomplir : sherweb.com/fr/.

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 11:25 et diffusé par :