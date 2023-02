Human Appeal : 1 000 maisons en 100 heures pour les personnes déplacées en Syrie après le tremblement de terre





À peine plus de 100 heures après le premier tremblement de terre qui a frappé le nord-ouest de la Syrie, l'organisation caritative Human Appeal a offert 1 000 maisons en briques nouvellement construites pour les familles déplacées qui ont perdu leurs maisons lors du tremblement de terre massif qui a récemment frappé la région.

Human Appeal est la première ONG humanitaire internationale à offrir des logements permanents aux personnes qui ont perdu leur maison dans le nord-ouest de la Syrie en raison de la catastrophe naturelle.

Les maisons font partie d'un projet d'établissement urbain par Human Appeal appelé Al Zohoor (la ville florale) près d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, récemment achevé pour fournir des logements permanents à 1 000 familles syriennes déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit en cours.

De plain-pied, chaque maison bénéficie d'un design moderne et comprend une chambre à coucher, un salon, une cuisine, une salle de bains et offrira de l'électricité et de l'eau courante. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un important développement de la part de l'organisme caritatif dans ses efforts continus pour soulager les souffrances des familles déplacées dans la région.

Démontrant le succès de Human Appeal dans la construction de maisons permanentes pour les familles déplacées en Syrie, la ville d'Al Zohoor suit les traces de son premier développement résidentiel réussi avec déjà 272 maisons à Azaz, au nord d'Alep.

Human Appeal a été actif dans les déploiements humanitaires et les projets dans le nord-ouest de la Syrie au cours de la dernière décennie, fournissant une assistance médicale et humanitaire continue. Son plus grand programme en cours dans la région se concentre sur les soins de santé, comme avec les cliniques mobiles et son hôpital Al Imaan que Human Appeal dirige depuis 2014. L'hôpital fournit des soins médicaux primaires et un service de maternité aux résidents locaux. Le programme apporte chaque mois une assistance médicale très nécessaire à plus de 2 300 personnes dans le nord-ouest de la Syrie.

« Les maisons seront toujours offertes aux familles déplacées dans le nord-ouest de la Syrie, mais donneront désormais la priorité aux familles syriennes qui ont perdu leurs maisons et leurs biens en raison du récent tremblement de terre mortel. Il y a maintenant encore plus de personnes déplacées dans une région où 2,8 millions d'habitants ? sur une population totale de 4 millions ? ont déjà été déplacés. Les conséquences énormes de cette catastrophe nécessitent une aide internationale à grande échelle. Certaines de ces familles déplacées n'ont même pas de tente pour s'abriter, dans les conditions rigoureuses de cet hiver ou pendant les prochaines chaleurs de l'été », déclare Dr Mohamed Ashmawey, PDG de Human Appeal.

Photo aérienne de la nouvelle ville d'Al Zohoor de Human Appeal près d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie.

