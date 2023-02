Le leader mondial Via lève 110 millions de dollars pour étendre sa gamme de technologies TransitTech, et atteint une valorisation de 3,5 milliards de dollars





La forte demande pour la technologie de Via stimule une croissance rapide de la société

NEW YORK, 13 février 2023 /CNW/ - Via a annoncé aujourd'hui avoir conclu une levée de fonds menée par 83North, avec la participation d'investisseurs nouveaux et existants, notamment Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, Riverpark Ventures et ION Crossover Partners. La valorisation de Via atteint 3,5 milliards de dollars et est en ligne avec le précédent financement de la société en novembre 2021. Ce financement devrait permettre à Via d'étendre sa gamme de solutions technologiques TransitTech pour les villes et opérateurs de transport et de faire avancer sa vision avec la création d'une infrastructure digitale complète pour les systèmes de mobilité publique.

Ce financement fait suite à une année exceptionnelle pour Via, les villes et les organismes de transport public du monde entier se tournant de plus en plus vers les solutions technologiques TransitTech pour améliorer l'efficacité de leurs réseaux de transport. La société a terminé l'année 2022 en avance sur ses prévisions, avec un revenu annualisé dépassant les 200 millions de dollars, soit plus du double que lors du financement précédent.

Plus de 600 villes dans le monde utilisent les solutions TransitTech de Via pour élargir l'accès à un transport public efficace, équitable et durable. La technologie de Via permet aux clients de planifier des réseaux de transport public réactifs et résilients face à des besoins évoluant rapidement, d'exploiter des systèmes de transport multimodaux intelligents, et d'utiliser les données disponibles pour optimiser la performance, le tout sur une seule plateforme technologique.

« Nous connaissons Daniel, Oren, et l'équipe de Via depuis de nombreuses années maintenant. Leur capacité à maintenir une croissance rapide chaque année tout en continuant d'innover et de répondre aux attentes de leurs clients est unique, a déclaré Arnon Dinur, Associé chez 83North. Nous avons confiance en l'entreprise et en la catégorie, et nous sommes ravis de soutenir Via dans les étapes à venir grâce à ce financement. »

"Via est la combinaison rare d'une entreprise qui a un impact profond sur les communautés qu'elle dessert tout en générant une profitabilité attrayante à grande échelle" selon John Elkann, PDG d'Exor N.V. "Daniel et son équipe construisent une entreprise exceptionnelle et, en tant qu'actionnaire majeur, nous sommes engagés à les accompagner dans cette prochaine étape de croissance."

« Ce financement est une étape importante pour Via et le reflet de l'impact positif de la technologie sur la transformation du transport public dans les collectivités du monde entier, a déclaré Daniel Ramot, cofondateur et PDG de Via. L'accès au transport public permet un meilleur accès à la santé, à l'éducation, et aux opportunités économiques, et nous tous chez Via sommes inspirés chaque jour par l'impact positif de nos clients sur leurs villes et communautés grâce à la digitalisation de leurs réseaux de transport public. La croissance du marché TransitTech au cours des dernières années a été remarquable, et nous sommes fiers de notre contribution à la création et l'expansion de cette catégorie. »

Dans le cadre de sa vision de devenir le système d'exploitation pour tous les aspects de la mobilité publique, Via prévoit d'utiliser le financement pour accélérer son expansion sur de nouveaux marchés et verticales, et pour continuer à investir dans l'innovation de sa plate-forme.

À propos de Via :

Fondée en 2012, Via a été pionnière dans le domaine de la technologie TransitTech. Via développe des nouvelles technologiques pour la gestion des systèmes de mobilité publique, et l'optimisation des réseaux de navettes dynamiques, d'autobus, de véhicules accessibles, d'autobus scolaires et de véhicules autonomes et électriques partout dans le monde. Via travaille au développement du réseau de transport public le plus efficace, équitable, et durable au monde pour tous les usagers, y compris ceux à mobilité réduite ou qui n'ont pas de téléphone intelligent, et pour les populations non desservies. L'entreprise travaille avec ses partenaires pour réduire les coûts du transport en commun et offrir des options de transport accessibles qui rivalisent avec la commodité d'un véhicule personnel tout en diminuant l'impact environnemental. Via se situe au croisement du monde des transports et de la technologie. L'entreprise est un chef de file visionnaire du marché TransitTech et allie l'innovation logicielle, la conception de services sophistiqués et l'expertise opérationnelle pour améliorer en profondeur la mobilité. Via compte d'ores et déjà plus de 600 partenaires dans plus de 35 pays sur cinq continents.

