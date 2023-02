Porter Airlines lance des vols sans escale Ottawa-Charlottetown





La compagnie aérienne dessert maintenant toutes les provinces du Canada atlantique

TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Porter Airlines lance un service direct entre l'aéroport international d'Ottawa et l'aéroport de Charlottetown dès le 17 mai.

La nouvelle liaison quotidienne sans escale sera assurée par des aéronefs De Havilland Dash 8-400 de 78 places. Tous les passagers profiteront de l'hospitalité authentique et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris des collations de qualité supérieure, ainsi que de la bière et du vin gratuits servis dans des verres. PorterRéserve, une toute nouvelle expérience tout inclus, propose également l'enregistrement et l'embarquement prioritaires à l'aéroport, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, deux bagages enregistrés et la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais.

« Porter continue d'investir dans les vols régionaux dans l'Est du Canada, déclare Kevin Jackson, vice-président directeur et chef des affaires commerciales de Porter Airlines. Charlottetown est une toute nouvelle destination pour nous, et l'ajout de l'Île-du-Prince-Édouard signifie que Porter dessert toutes les provinces de l'Atlantique pour la première fois. »

Porter offre actuellement des vols depuis et vers Moncton, Fredericton, Halifax et St. John's (T.-N.-L.) dans la région.

La compagnie aérienne sera la seule à offrir un service quotidien sans escale entre Ottawa et Charlottetown. Les tarifs de lancement pour un vol aller-retour sont de 297 $, taxes et frais compris. Des liaisons de Charlottetown vers Thunder Bay et les aéroports Billy Bishop et Pearson de Toronto sont également offertes.

« Charlottetown est l'une des rares capitales provinciales à compter peu de vols vers Ottawa et Gatineau. Le nombre accru de vols de Porter au départ de l'aéroport international d'Ottawa changera la donne : les voyageurs des deux régions auront plus d'options de vols sans escale de la côte à la capitale et vice versa. Les passagers de YYG profiteront assurément des vols de correspondance de Porter entre YOW et le centre-ville de Toronto », explique Mark Laroche, président-directeur général de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa.

« Nous sommes ravis d'accueillir Porter Airlines à YYG et à l'Île-du-Prince-Édouard, ajoute Doug Newson, chef de la direction de l'administration aéroportuaire de Charlottetown. Les insulaires comme les visiteurs attendent Porter depuis de nombreuses années; l'annonce d'aujourd'hui est donc extrêmement gratifiante. Ce nouveau service sans escale vers Ottawa offrira un accès pratique à la capitale nationale et permettra en outre aux voyageurs de profiter du réseau élargi de Porter à l'aéroport international d'Ottawa. »

Au cours des derniers mois, Porter a plus que doublé le nombre de destinations régionales qu'elle dessert depuis Ottawa. Charlottetown s'ajoute à quatre nouveaux itinéraires qui relieront Ottawa aux aéroports de Boston, New York (Newark) et Thunder Bay à compter du printemps prochain. Les vols de Porter vers Fredericton, Halifax, Moncton et Toronto sont actuellement assurés par la flotte d'appareils Dash 8-400 de la compagnie aérienne, et les liaisons entre l'aéroport Pearson de Toronto et Ottawa, lancées en février, par des aéronefs Embraer E195-E2 de pointe. Les horaires se trouvent sur le site www.flyporter.com/fr-ca/ .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux, misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

