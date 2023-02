La Fondation communautaire de Postes Canada accepte les demandes de subvention





Octroi de 12,3 millions de dollars en subventions à des programmes pour les enfants et les jeunes depuis 2012

OTTAWA, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada accepte maintenant les demandes de subventions pour 2023. Les organismes de bienfaisance, les écoles et les organismes communautaires offrant des programmes pour les enfants et les jeunes (21 ans ou moins) peuvent soumettre leur demande. La valeur des subventions peut atteindre 25?000 $. Jusqu'à quatre subventions Signature de 50?000 $ sont également octroyées, dont la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones offerte depuis l'année dernière.

Les demandes de toutes les communautés au pays seront acceptées, et l'accent sera mis sur les initiatives communautaires locales, comme les programmes d'alphabétisation et de langue, les services d'aide pour les jeunes, les projets qui appuient les jeunes Autochtones, les programmes sur la diversité de genre, les projets artistiques et récréatifs, et bien plus encore.

La date limite pour soumettre une demande est le 9 mars à midi (HE) sur le site Web de la Fondation communautaire à postescanada.ca/communautaire. Les bénéficiaires seront annoncés en août 2023.

Faire une différence dans les communautés autochtones

Les groupes locaux et régionaux qui représentent les Premières Nations, les Métis, les Inuit ou les peuples autochtones en milieu urbain et qui offrent des programmes d'aide visant ces communautés sont à nouveau encouragés à présenter une demande pour la subvention Signature pour la vérité et la réconciliation avec les Autochtones. D'une valeur de 50?000 $, la subvention appuie des initiatives éducatives qui aident les enfants et les jeunes à comprendre la culture autochtone et favorisent des conversations significatives dans un esprit de réconciliation.

Cette subvention a été octroyée pour la toute première fois au Northern Nishnawbe Education Council, à Sioux Lookout en Ontario, pour son programme Wake the Giant, un projet de sensibilisation culturelle visant à créer une ville plus accueillante et inclusive pour les Autochtones, les jeunes et leurs communautés.

À propos de la Fondation

Créée en 2012, la Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui est exploité indépendamment de Postes Canada. Elle a versé 12,3 millions de dollars à plus de 1?100 projets communautaires partout au pays. Avec chaque dollar qu'elle recueille et verse à des oeuvres de bienfaisance pour les enfants et à des organismes communautaires de partout au pays, la Fondation joue un rôle essentiel en aidant Postes Canada à réaliser sa raison d'être, soit celle d'être porteurs d'un Canada plus fort.

