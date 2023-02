INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation de profs à la conférence de Bernard Drainville





L'école publique a besoin d'amour!

MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les personnes représentant les médias sont invitées à une manifestation organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) lors de la conférence du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, dès 7 h, à l'hôtel Sheraton de Montréal.

Après avoir été négligée pendant des années, l'école publique a besoin d'amour et une trentaine de profs seront présents pour le rappeler au ministre de l'Éducation, mais aussi aux gens d'affaires présents à cette conférence. Plus précisément, la FAE parlera des défis dans le secteur de la formation professionnelle, qui a la responsabilité de former une main d'oeuvre qualifiée et tant convoitée par les employeurs du Québec, aux prises avec une pénurie de personnel dans de nombreux secteurs.

La présidente de la FAE sera présente au rassemblement afin de répondre aux questions des médias.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation lors de la conférence de Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Qui : 30 enseignantes et enseignants, dont la présidente de la FAE, Mélanie Hubert

Quand : Mardi 14 février 2023, de 7 h à 8 h 30

Lieu : Hôtel Sheraton, à Montréal (1201, boul. René-Lévesque Ouest)

À propos de la FAE

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 60 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire de l'École Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 2 600 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l'Outaouais, des Laurentides, de l'Estrie et de la Montérégie, où se situent les quatre plus grands pôles urbains du Québec.

