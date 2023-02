Message du ministre de la Santé et de la ministre du Revenu national





OTTAWA, ON, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Le 1er décembre, le gouvernement du Canada a commencé à accepter les demandes pour la nouvelle Prestation dentaire canadienne provisoire. Grâce à cette prestation, nous contribuons à réduire les contraintes financières en aidant les familles à obtenir les soins dentaires dont elles ont besoin pour leurs enfants admissibles âgés de moins de 12 ans. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que, jusqu'à présent, la Prestation a permis à plus de 200 000 enfants d'avoir des sourires plus éclatants et des dents plus saines.

La santé buccodentaire est un facteur essentiel pour le maintien de la santé et de la qualité de vie en général. De plus, les enfants qui ont des dents et des gencives saines manquent moins de jours d'école, ce qui se traduit par de meilleures notes. C'est pourquoi il est essentiel d'offrir un accès à des soins dentaires en bas âge. Des soins buccodentaires de qualité peuvent prévenir la douleur et les infections chez les enfants, d'éventuels problèmes liés à l'alimentation, au langage, au jeu ou à l'apprentissage, ainsi que d'autres problèmes de santé futurs.

La Prestation dentaire canadienne provisoire offre aux parents et aux tuteurs admissibles l'aide financière dont ils ont besoin pour que leurs enfants puissent consulter un professionnel de la santé dentaire. Ainsi, toute une génération d'enfants au Canada, dont font partie ces 200 000 enfants, peut profiter des bienfaits qu'une bonne santé buccodentaire peut apporter.

Le gouvernement du Canada continue de travailler à l'élaboration d'un programme pancanadien complet de soins dentaires à long terme afin de rendre les soins buccodentaires de qualité accessibles aux familles qui en ont le plus besoin.

