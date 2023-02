La Banque Laurentienne lance une nouvelle gamme de cartes de crédit novatrice





MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne (la «?Banque?») est fière d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle gamme de cartes de crédit. Dès aujourd'hui, les consommateurs peuvent faire une demande de carte de crédit Banque Laurentienne en ligne et avoir accès, après approbation, à une carte virtuelle en quelques secondes. Cela signifie qu'ils peuvent commencer à utiliser celle-ci immédiatement, sans avoir à attendre sa réception par la poste. Les nouvelles cartes de crédit offrent également l'un des programmes de récompenses les plus flexibles du marché, permettant aux clients d'échanger leurs points et d'accéder à des options de paiement à un taux d'intérêt réduir, par le biais de versements échelonnés.

Ce lancement est le fruit du partenariat stratégique annoncé en décembre 2021 entre la Banque et la Financière Brim. Grâce à ce partenariat, la Banque peut non seulement déployer des cartes nouvellement redésignées : elle tire aussi avantage de sa taille en misant sur la technologie de Brim pour proposer à ses clients un programme de récompenses amélioré et des services bancaires numériques de pointe.

«?Nous nous sommes engagés à changer l'expérience bancaire pour le mieux et à améliorer notre expérience client. Nous sommes convaincus que notre nouvelle gamme de cartes de crédit permettra d'atteindre ces objectifs, en offrant plus de récompenses et plus de souplesse que jamais. Nous vous invitons à faire une demande pour obtenir l'une de nos nouvelles cartes de crédit et à bénéficier de ses nombreux avantages dès aujourd'hui?», a déclaré Karine Abgrall-Teslyk, vice-présidente exécutive, chef des Services bancaires aux particuliers à la Banque Laurentienne.

«?Nous sommes résolument engagés dans notre étroit partenariat avec la Laurentienne et nous sommes ravis de pouvoir lui offrir une plateforme d'émission de cartes de crédit et une technologie unique. Notre plateforme permet à nos partenaires de devancer la concurrence et de devenir des leaders en matière d'innovation. Les clients de la Banque Laurentienne pourront profiter de la meilleure expérience client et de fonctionnalités parmi les plus avancées à l'échelle mondiale. Les employés de la Banque Laurentienne auront également accès à des outils de gestion permettant d'obtenir l'information en temps réel, ce qui leur permettra d'augmenter de manière significative l'efficacité opérationnelle de la banque?» a déclaré Rasha Katabi, fondatrice et PDG de la Financière Brim.

Les nouvelles cartes de crédit de la Banque Laurentienne en bref

Demande en ligne avec réponse instantanée : Dès aujourd'hui, les clients peuvent faire une demande en ligne et obtenir une réponse en quelques secondes. Après approbation, ils auront immédiatement accès à leur carte numérique et pourront commencer à l'utiliser pour leurs achats en ligne et en magasin en l'ajoutant à leur portefeuille électronique Apple ou Google.





Dès aujourd'hui, les clients peuvent faire une demande en ligne et obtenir une réponse en quelques secondes. Après approbation, ils auront immédiatement accès à leur carte numérique et pourront commencer à l'utiliser pour leurs achats en ligne et en magasin en l'ajoutant à leur portefeuille électronique Apple ou Google. Programme de récompenses amélioré : Les clients pourront bénéficier d'offres spéciales chez certains commerçants et obtenir des points boni lors de leur premier achat ou en atteignant certains seuils de dépenses. Ils pourront également utiliser leurs récompenses pour régler n'importe quelle transaction ou réduire le solde de leur compte à tout moment, en utilisant aussi peu que 1 dollar .





Les clients pourront bénéficier d'offres spéciales chez certains commerçants et obtenir des points boni lors de leur premier achat ou en atteignant certains seuils de dépenses. Ils pourront également utiliser leurs récompenses pour régler n'importe quelle transaction ou réduire le solde de leur compte à tout moment, en utilisant aussi peu que . Nouvelle gestion en ligne des comptes et des cartes : Grâce à la nouvelle plateforme numérique libre-service de la Banque Laurentienne, réputée comme étant la meilleure de sa catégorie, les clients peuvent instantanément consulter leur solde, modifier leur NIP, demander une augmentation de leur limite de crédit ou le remplacement de leur carte, et plus encore.





Grâce à la nouvelle plateforme numérique libre-service de la Banque Laurentienne, réputée comme étant la meilleure de sa catégorie, les clients peuvent instantanément consulter leur solde, modifier leur NIP, demander une augmentation de leur limite de crédit ou le remplacement de leur carte, et plus encore. Gestion des dépenses : Créez un budget et gérez vos dépenses par catégorie à l'aide d'outils simples et recevez une notification lorsque vous approchez des seuils préétablis.





Créez un budget et gérez vos dépenses par catégorie à l'aide d'outils simples et recevez une notification lorsque vous approchez des seuils préétablis. Options de paiement flexibles : Les clients peuvent bénéficier d'options de paiement flexibles avec des versements. Établir des paiements mensuels moins élevés pour des achats admissibles de plus de 100 $, et ce, à un taux d'intérêt plus avantageux.





Les clients peuvent bénéficier d'options de paiement flexibles avec des versements. Établir des paiements mensuels moins élevés pour des achats admissibles de plus de ce, à un taux d'intérêt plus avantageux. Ajout et gestion facile de détenteurs de carte supplémentaires : Ajoutez jusqu'à quatre utilisateurs autorisés supplémentaires et gérez les budgets, les limites de dépenses, l'accès aux cartes et plus encore?!

Pour plus d'informations sur ce nouveau service bancaire numérique, veuillez consulter notre site https://www.banquelaurentienne.ca/visa

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons près de 3?000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,7 milliards $, de même que des actifs administrés de 27,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

SOURCE Banque Laurentienne du Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 08:39 et diffusé par :