Médias d'Info Canada ouvre la période de mise en candidature pour les Champions de l'industrie





Médias d'Info Canada invite les personnes qui ont travaillé auprès de journaux canadiens ? dans le passé et aujourd'hui ? à proposer leur candidature pour figurer dans leur prochain livre. L'ouvrage, intitulé Champions, sera publié à l'automne 2023 dans le cadre des célébrations annuelles de la Semaine nationale des journaux et présentera les histoires incroyables d'un maximum de 25 Canadiens qui se sont démarqués dans l'industrie des journaux.

L'organisation recherche des Champions de la vérité, des personnes dont le travail dans les médias d'information canadiens a eu un impact positif sur leur communauté et qui encouragent la prochaine génération de pionniers de l'industrie. Les Champions présentés dans le livre seront célébrés comme faisant partie intégrante de ce qui permet à notre démocratie de prospérer grâce à des médias d'information dynamiques et indépendants.

« Le journalisme local est essentiel à notre démocratie, car il fournit un contenu local et original que l'on ne trouve nulle part ailleurs », a déclaré Paul Deegan, président et chef de la direction de Médias d'Info Canada. « Le livre Champions mettra en lumière le pouvoir des mots et les personnes impliquées dans la presse qui les utilisent pour communiquer au quotidien des informations essentielles aux Canadiens. Nous sommes ravis de célébrer et d'honorer ces personnes et nous invitons tout le monde à participer en proposant la candidature d'un Champion dès aujourd'hui. »

Tous les candidats seront évalués par un comité de sélection indépendant sur la base de critères prédéterminés. Vous trouverez plus d'informations sur les personnes éligibles, la manière de proposer une candidature et les critères d'évaluation sur le site Web de Médias d'Info Canada ? ici ? ainsi que la FAQ du programme.

La période de mise en candidatures est maintenant ouverte et les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 3 mars 2023. Le formulaire de mise en candidature est disponible ici.

Le livre Champions sera imprimé en utilisant la police Champions personnalisée de Médias d'Info Canada, qui peut être téléchargée à partir de www.monjournalavanttout.ca.

Ce projet a été rendu possible en partie par le gouvernement du Canada.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

