Petit guide pour distinguer le lait du faux





MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Fiers de produire un lait reconnu mondialement, les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lancent Le petit guide pour distinguer le lait du faux, une toute nouvelle campagne publicitaire visant à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés quant au lait et aux boissons alternatives, alors que plusieurs informations circulent sur ces produits.

«?Nos 10?000 producteurs et productrices de lait sont investis et se lèvent tous les matins pour produire un lait de la plus grande qualité. Il nous apparait donc tout indiqué de participer à la discussion pour permettre aux gens de mieux s'y retrouver à travers l'éventail d'options disponibles sur les tablettes. Après tout, le lait demeure la boisson la plus complète et la plus saine sur le plan nutritionnel1, et nous ne sommes pas gênés de le dire?!?», explique Daniel Gobeil, président des PLQ.

Aider à faire des choix éclairés

Un sondage2 indique que même si 94 % des consommateurs jugent que le lait est une excellente source de nutriments, une proportion non négligeable demeure néanmoins confuse quant aux attributs du lait par rapport aux autres boissons, ce qui explique l'appétit des PLQ de se joindre à la conversation.

À titre d'exemple, on apprend que 50 % des répondants pensent que le lait contient plus d'additifs que les boissons alternatives, alors qu'au contraire, on y ajoute uniquement des vitamines. De plus, 25 % des répondants croient que le lait est très transformé, alors qu'il l'est minimalement, comme en atteste la classification NOVA, utilisée par des instances de santé publique à travers le monde.

__________________________________________________________________________________________________ 1 Agence Science-Presse (2021). « Les laits végétaux plus nutritifs que le lait? Faux » 2 Sondage web ad hoc mené entre le 14 et le 18 novembre 2022 auprès de 1000 répondants résidents francophones du Québec âgés de 18 ans et plus.



«?En adoptant le ton léger et humoristique qui caractérise nos efforts publicitaires, nous aidons à distinguer Le lait du faux, afin que les consommateurs puissent prendre des décisions avisées. Nous ne voulons pas dire aux gens quoi boire, mais nous souhaitons qu'ils aient toute l'information », précise Julie Gélinas, directrice marketing des PLQ. « Prenons collectivement un bon verre de faits!?»

En complément des publicités, la page laitdufaux.com s'ajoute à la plateforme web de la Famille du Lait. Cette section permettra aux consommateurs d'approfondir les informations présentées dans la campagne grâce à une information crédible regroupée en un seul endroit.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4?643 fermes laitières qui livrent quelque 3,46 milliards de litres de lait chaque année, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,86 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 65?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 5,3 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1 milliard de dollars.

