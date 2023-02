Pour les élèves autochtones - La CSQ annonce la deuxième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone





MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Nous avons le plaisir de vous annoncer la deuxième édition des bourses de persévérance scolaire autochtone CSQ en collaboration avec nos fédérations du réseau scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ).

Cette deuxième édition est lancée dans le cadre des Journées pour la persévérance scolaire, qui se tiendront du 13 au 17 février 2023.

Ouvert à tous les élèves autochtones de 3e secondaire

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) décerne quatre bourses de 750 $ chacune. Elles sont destinées à tous les élèves autochtones de 3e secondaire du secteur des jeunes ou des adultes, qu'ils fréquentent à temps plein un établissement scolaire public ou privé, francophone ou anglophone, en communauté autochtone ou dans le réseau des commissions scolaires ou des centres de services scolaires situés sur le territoire québécois.

« Pour une deuxième année consécutive, la CSQ est très fière d'annoncer ces bourses et ainsi participer à soutenir la réussite et la persévérance scolaire chez les Premières Nations et les Inuit », affirme Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ.

Pour participer

Les élèves, recommandés par une personne intervenante scolaire, doivent remplir un court formulaire en ligne. Vous trouverez les critères d'admission et ledit formulaire sur ce lien Bourses de persévérance scolaire autochtone CSQ - Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

La date limite pour soumettre une candidature est le 14 avril 2023. Un comité de sélection procédera à l'évaluation des candidatures.

Les gagnants connus en juin

Les récipiendaires des bourses CSQ 2022-2023 seront dévoilés le 21 juin 2023, lors de la Journée nationale des peuples autochtones.

À noter qu'il est possible d'en apprendre davantage sur le parcours de chacun des récipiendaires de l'année dernière en visionnant les capsules vidéo disponibles ici.

La CSQ représente près de 215 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

