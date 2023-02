Dove lance le tout premier désodorisant rechargeable et réutilisable





Le nouveau désodorisant rechargeable Dove rend le virage vers des soins corporels durables plus accessible que jamais

TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Dove transforme un produit jetable en un engagement quotidien en faveur du développement durable avec son nouveau désodorisant rechargeable - le premier de la marque et le seul que vous achèterez, puisqu'il a été conçu selon la promesse d'achat unique, et rechargeable à vie*.

Dove propose des produits de soins corporels rechargeables à la portée de tous et franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les déchets plastiques. Le boîtier rechargeable en inox ultrarésistant peut supporter près de 400 kilos de pression, et son look élégant et minimaliste est fait à partir de plastique recyclé à 96 %, et est 100 % recyclable.

Dove est la marque de déodorant la plus recommandée par les dermatologues au Canada. Le désodorisant rechargeable contient la formule soin sans aluminium la plus douce de la marque - la seule sans aluminium et sans alcool à être enrichie d'un quart d'hydratants. Ses ingrédients tout en douceur se composent de glycérine, pour aider à rendre la peau lisse et soyeuse, et d'ingrédients contre les odeurs qui assurent 48 heures de fraîcheur.

Certifiée PETA, la gamme de désodorisants rechargeables de Dove est conçue tant pour les hommes que pour les femmes, avec un choix de quatre fragrances sublimes, pour une sensation de fraîcheur et de confiance qui dure toute la journée :

Désodorisant rechargeable Dove 0 % aluminium Concombre et thé vert

Désodorisant rechargeable Dove 0 % aluminium Noix de coco et jasmin rose

Désodorisant rechargeable Dove Men+Care 0 % aluminium Clean Touch

Désodorisant rechargeable Dove Men+Care 0 % aluminium Feel Fresh

« Nous sommes ravis de contribuer à l'accessibilité des soins corporels durables avec le lancement du désodorisant rechargeable Dove », s'est réjouie Firdaous El Honsali, vice-présidente mondiale, Communications et développement durable chez Unilever. « Et ce n'est que le début. Nous repensons toutes les facettes de nos emballages et nous employons à concrétiser notre engagement visant à rendre tous nos emballages en plastique réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025. »

Le désodorisant rechargeable Dove est disponible chez tous les principaux détaillants comme Walmart, Provigo, Jean Coutu, Uniprix et Familiprix. Le désodorisant est également disponible en ligne sur Walmart.ca, Pharmaprix.ca, Amazon.ca et Voila.ca (IGA).

* La garantie à vie s'applique uniquement au boîtier en inox (recharges exclues) et est valable tant que le produit est activement distribué chez les détaillants du Canada. Pour en savoir plus, consultez les modalités et conditions au www.dove.com/ca/fr/deodorants/refillable-deodorant.html ou composez le 1 866 404-1274.

À propos de Dove

Dove a vu le jour aux États-Unis en 1957 lors du lancement de son fameux pain de beauté, un mélange breveté de nettoyants doux et d'un quart de crème hydratante. L'hydratation est au coeur de l'histoire de Dove?; ce ne sont pas des promesses, mais des produits éprouvés qui ont fait évoluer un simple pain de beauté en l'une des marques de produits de beauté les plus populaires au monde.

Les femmes ont toujours été la principale source d'inspiration de Dove. Depuis ses débuts, l'entreprise est fermement résolue à proposer des soins de qualité supérieure à toutes les femmes et à promouvoir une représentation réaliste de la beauté dans ses publicités. Pour Dove, la beauté s'applique à tout le monde et doit être une source de confiance, et non d'anxiété. Sa mission est d'encourager les femmes du monde entier à développer une relation positive avec leur image corporelle et à réaliser leur plein potentiel en matière de beauté.

Depuis 65 ans, Dove cherche à élargir la notion étroite de beauté dans son travail. En vertu de la « Promesse de vraie beauté de Dove », l'entreprise s'engage à :

Représenter les femmes avec honnêteté et respect dans toute leur diversité. C'est pourquoi Dove s'attache à présenter des femmes ayant différents styles et couleurs de cheveux, indépendamment de leur âge, de leur taille ou de leurs origines ethniques ; Dévoiler les femmes comme elles sont dans la vraie vie, sans aucune distorsion numérique et au moyen d'images approuvées par les femmes qui sont photographiées ; Aider les jeunes filles à avoir confiance en elles et en leur apparence grâce au projet Dove pour l'estime de soi, la plus grande campagne de sensibilisation du genre dans le monde.

SOURCE Dove Canada

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 06:00 et diffusé par :