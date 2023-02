Coup d'envoi des Journées de la persévérance scolaire 2023 - Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer !





MONTRÉAL, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui est le coup d'envoi de la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire 2023 (JPS). Jusqu'au 17 février, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) et les 18 instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative au Québec (IRC) déploient, partout au Québec, des activités pour les jeunes visant à renforcer leur engagement et leur motivation à poursuivre leurs études.

Cette année, la campagne des JPS se décline sous la thématique de la conjugaison :

« Je félicite, tu accompagnes, il encourage, elle explique, nous écoutons, vous appuyez, ils/elles persévèrent », pour rappeler que la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous. Chaque jour, la réussite des jeunes se conjugue avec des félicitations, un accompagnement, des encouragements, des explications, une écoute et un appui, ce sont les jeunes et toute la société québécoise qui en sortent grandis.

Des activités organisées dans des établissements scolaires, des organismes et des municipalités auront lieu un peu partout au Québec pour célébrer les jeunes, souligner leur persévérance et les encourager à rester motiver jusqu'à la fin de leurs études.

Au Nunavik, une campagne différente est déployée en raison des particularités culturelles des 14 communautés de la région a été organisée par ESUMA, l'IRC de cette région. Présentée dans les trois langues parlées dans la région, l'inuktitut, le français et l'anglais, la campagne se déploie sous la thématique « Des histoires différentes, des parcours différents, une célébration commune ».

De plus, de nombreux webinaires dédiés aux intervenants et acteurs des différents milieux seront présentés pour alimenter la réflexion et l'action sur différents enjeux. Plusieurs thématiques sont abordées, notamment la conciliation e?tudes-travail, la place des jeunes dans la société, le rôle de parent, les jeunes aux parcours atypiques.

Tout au long de la semaine, la population est invitée à prendre le temps de féliciter et d'encourager les jeunes, mais aussi leur entourage. Rappelons que, selon un sondage réalisé par Léger en 2022, la grande majorité des élèves sondés (89%) mentionne que leur entourage exerce une influence positive sur leur parcours scolaire. Ainsi, chaque petit geste compte et peut avoir un impact positif sur la persévérance scolaire.

Ce jeudi, on PerséVERT !

Le Jeudi PerséVERT, une des initiatives phares des Journées de la persévérance scolaire, vise à souligner son adhésion à l'importance de la persévérance scolaire. Ce jeudi, tous sont invités à mettre le vert à l'honneur (vêtement, décoration, illumination, etc.). Il suffit ensuite de partager ses photos en utilisant le mot-clic #JPS2023. Rappelons que le vert, symbole de la jeunesse et de l'espérance, est l'une des deux couleurs du ruban de la persévérance scolaire, dont l'autre est le blanc.

Citations

« Pouvoir compter sur des adultes qui te montrent comment équilibrer tes intérêts personnels et tes études est une chance inouïe d'avancer dans la vie avec confiance. Je crois qu'on a tous le pouvoir de faire une différence : un simple encouragement ou bien un partage d'expériences sont autant de gestes porteurs qui contribuent à transmettre de la motivation aux jeunes. Je suis heureux d'être porte-parole pour une 5e année et d'offrir un événement, pour les jeunes et leurs enseignantes et enseignants. Parfois, la vie nous envoie des défis, mais il faut persévérer et trouver des trucs pour rester motiver !»

- Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole des Journées de la persévérance scolaire 2023

« L'éducation est la clé du succès personnel et collectif. Nous voulons donner à chaque jeune les moyens de réaliser son plein potentiel. Les journées de la persévérance scolaire sont l'occasion de souligner l'importance de la persévérance et de l'engagement envers la réussite éducative pour atteindre cet objectif. Nous sommes déterminés à fournir des ressources et du soutien pour aider les jeunes à surmonter les défis et à persévérer dans leur parcours scolaire. C'est ensemble que nous pouvons garantir un avenir prometteur pour tous. »

- Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Cette semaine, l'entourage des jeunes est à l'honneur! Cette troisième semaine de février est souvent un moment de l'année scolaire où les jeunes peuvent ressentir une baisse d'énergie et un creux de motivation. C'est pourquoi nous voulions que les Journées de la persévérance scolaire offrent à ce moment-ci une tribune à la société québécoise pour encourager les jeunes, les valoriser et écouter leurs motivations et aspirations. »

- Audrey McKinnon, directrice générale, RQRE

« Les Journées de la persévérance scolaire constituent un moment où l'on souhaite sensibiliser et mobiliser la société québécoise à l'importance de poser des actions qui favorisent la persévérance scolaire. Nous savons que c'est un travail quotidien, mais cette semaine en est une de célébration collective. »

- Andrée Mayer-Périard, présidente, RQRE

Rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités

Les JPS sont fières de pouvoir compter, pour une 5e année, sur l'incomparable Laurent Duvernay-Tardif afin de mobiliser le Québec pour la réussite de nos jeunes. Le 15 février à 13 h, les jeunes de tout le Québec sont invités une fois de plus à l'événement phare des JPS, un rendez-vous virtuel inspirant avec Laurent et ses invités.

Pour s'inscrire au rendez-vous avec Laurent Duvernay-Tardif :

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/rendez-vous-avec-laurent-duvernay-tardif-et-ses-invites

Pour en savoir plus sur les JPS 2023 : https://www.journeesperseverancescolaire.com

À propos du Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE)

Le Réseau québécois pour la réussite éducative est le fruit de la volonté de ses membres de travailler de façon concertée et collective et de développer un réseau efficace qui répond à leurs besoins. Riche d'un savoir-faire, d'une expertise reconnue et d'une capacité indéniable à mobiliser les forces vives d'un milieu en faveur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, les IRC agissent collectivement au sein d'un espace interrégional depuis 2005.

SOURCE Réseau québécois pour la réussite éducative

Communiqué envoyé le 13 février 2023 à 06:00 et diffusé par :