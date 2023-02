Americaneagle.com atteint de nouveaux sommets en obtenant les cinq badges de spécialisation de Sitecore pour les produits composites de base





DES PLAINES, Illinois, 13 février 2023 /PRNewswire/ -- Americaneagle.com, une agence numérique familiale d'envergure mondiale, est ravie d'annoncer qu'elle a obtenu la spécialisation Sitecore OrderCloud et la spécialisation Sitecore CDP + Personalize. Cette réalisation marque officiellement les deux dernières spécialisations requises pour obtenir le statut convoité pour les cinq produits composables de base de Sitecore, qui comprennent également Content Hub, Experience Platform (XP) et Experience Commerce (XC). Americaneagle.com est ainsi l'une des trois seules agences au monde à posséder les cinq spécialisations.

Le cadre de spécialisation des pratiques (PSF, Practice Specialization Framework) de Sitecore est un moyen de mettre en évidence les compétences et les capacités des partenaires en matière de produits, donnant ainsi aux partenaires et aux clients une longueur d'avance sur la réussite des projets. Les entreprises qui utilisent Sitecore peuvent se tourner vers Americaneagle.com en toute confiance pour la réussite de leurs projets, ce qui leur permet de se concentrer sur l'optimisation de leur retour sur investissement.

Pour obtenir les deux dernières spécialisations, Americaneagle.com a effectué des immersions dans le produit à l'échelle de la pratique, y compris la vérification des exigences d'habilitation du produit, la formation à plusieurs niveaux pour l'habilitation des ventes, des architectes de solutions et des développeurs, et la création d'une pratique dédiée, capable et évolutive avec une satisfaction client avérée.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes face à cet accomplissement monumental », déclare Jon Price, directeur de la pratique globale Sitecore chez Americaneagle.com. « L'obtention de ces cinq badges de spécialisation est un véritable témoignage du dévouement et de l'expertise de nos équipes au sein de Sitecore. Le fait d'être l'une des premières agences partenaires à avoir obtenu toutes les spécialisations composables témoigne de notre engagement dans ce partenariat et de notre volonté d'assurer le succès de nos clients. Nous continuerons à ouvrir la voie dans le monde des logiciels composables Sitecore et nous avons encore beaucoup d'autres réalisations de spécialisation à venir. »

Americaneagle.com est un partenaire platine mondial de mise en oeuvre et d'hébergement Sitecore, avec plus de 30 MVP nommés au cours des six dernières années. L'agence numérique internationale est l'un des premiers partenaires Platinum et fait partie de l'écosystème Sitecore depuis plus de dix ans. Au fil des ans, Americaneagle.com a réalisé plus de 1 000 mises en oeuvre de projets Sitecore en Amérique du Nord, en Europe, aux Émirats arabes unis, et plus encore, plus de 100 certifications, et a maintenant obtenu le statut de spécialisation pour les cinq principaux produits composables de Sitecore.

Le succès de Sitecore d'Americaneagle.com est dû à sa grande expérience dans la conception et le développement de sites de commerce électronique avancés. Depuis 1995, l'agence a construit des fonctionnalités de commerce électronique robustes pour des centaines d'entreprises B2B et B2C cherchant à amplifier leurs expériences d'achat en ligne. Americaneagle.com s'efforce de favoriser le succès du commerce électronique grâce à des intégrations améliorées, un hébergement sécurisé et un support dédié.

