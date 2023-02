YAMAHA MOTOR : Résumé des résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2022





Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) annonce ses résultats consolidés pour l'exercice 2022.

Les ventes nettes s'établissent à 2 248,5 milliards de yens (en progression de 436,0 milliards de yens, ou 24,1 %, par rapport à l'exercice précédent) et le résultat d'exploitation atteint 224,9 milliards de yens (en hausse de 42,5 milliards de yens, ou 23,3 %). Le revenu ordinaire s'établit à 239,3 milliards de yens (en progression de 49,9 milliards de yens, ou 26,3 %) et le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère atteint 174,4 milliards de yens (en hausse de 18,9 milliards de yens, ou 12,1 %). Ces chiffres ont a nouveau battu les records de la Société pour les ventes nettes et les revenus, c'est aussi la première fois que Yamaha Motor dépasse les 2 000 milliards de yens de ventes nettes et les 200 milliards de yens pour le résultat d'exploitation et le revenu ordinaire. Pour l'exercice consolidé complet, il a été tenu compte d'un dollar américain à 132 yens (soit une dépréciation de 22 yens par rapport à l'exercice précédent) et d'un euro à 138 yens (soit une dépréciation de 8 yens).

Bien qu'affectées par les pénuries d'approvisionnement résultant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les ventes nettes ont quand même progressé en raison de la forte demande sur les marchés développés pour les moteurs hors-bord et d'une reprise de la demande pour les motocyclettes sur les marchés émergents. Pour le résultat d'exploitation, il y a eu d'importantes augmentations des coûts des matières premières, de la logistique et d'autres éléments, mais les efforts permanents pour maîtriser les coûts, la concrétisation des incidences de la répercussion des coûts et les avantages supplémentaires d'un yen faible ont permis des profits en hausse pour l'année.

Prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2023

Ventes nettes 2 450 milliards de yens

(en progression de 201,5 milliards de yens, ou 9,0 %, par rapport à l'exercice 2022) Résultat d'exploitation 230,0 milliards de yens

(en progression de 5,1 milliards de yens, ou 2,3 %, par rapport à l'exercice 2022) Revenu ordinaire 230,0 milliards de yens

(en baisse de 9,3 milliards de yens, ou 3,9 %, par rapport à l'exercice 2022) Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 160,0 milliards de yens

(en baisse de 14,4 milliards de yens, ou 8,3%, par rapport à l'exercice 2022)

Ces prévisions sont basées sur un dollar américain s'échangeant à 125 yens durant l'exercice (une appréciation de 7 yens par rapport à l'exercice 2022) et d'un euro s'échangeant à 135 yens (une appréciation de 3 yens).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

