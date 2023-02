Entente de principe acceptée chez d'Autobus Terremont Ltée





TERREBONNE, QC, le 12 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale ce 12 février à midi, les membres du Syndicat d'Autobus Terremont Ltée-CSN ont adopté à 85 % par voie de scrutin secret l'entente de principe intervenue le 10 février au soir. La grève générale illimitée qui était prévue le 15 février prochain est donc annulée.

«?À la grande satisfaction de nos membres, nous avons adopté une nouvelle convention collective de six ans qui majore les salaire des conductrices et des conducteurs d'autobus scolaire de 30 à 38,4 % rétroactivement au début de l'année scolaire. La nouvelle échelle salariale débute à 20 $ l'heure et culmine à 25 $ l'heure. En tout, les augmentations salariales représentent de 40 à 48,4 % sur la durée du contrat de travail avec une protection collée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) pour les deux dernières années. Nous avons également obtenu des bonifications de nos vacances, de nos congés de maladie et de certaines autres dispositions », précise Linda Talbot, présidente du Syndicat d'Autobus Terremont Ltée-CSN.

« Il était temps pour nous que les conductrices et les conducteurs reçoivent enfin leur juste part. Ces importantes augmentations témoignent de la reconnaissance de leur métier et des nombreuses responsabilités qui sont les leurs. Ce règlement nous démontre clairement que leurs revendications ont toujours été fondées et que la solution passait obligatoirement par la bonification des enveloppes budgétaires versées aux transporteurs, ce que la FEESP-CSN réclamait depuis très longtemps », ajoute Stéphanie Gratton, présidente par interim de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

« Ces personnes ont obtenu des gains hors de l'ordinaire parce qu'elles se sont mobilisées et se sont tenues debout en réclamant ce qui leur était dû. Nous sommes fiers de soutenir leur lutte, et surtout, de célébrer leurs gains qui améliorent grandement leurs conditions générales d'emploi, une reconnaissance qui était attendue depuis très longtemps. Il s'agit selon nous d'un message très clair envoyé à tous les autres syndicats qui sont en négociation actuellement ou qui le seront bientôt », conclut Patricia Rivest, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN.

Le Syndicat d'Autobus Terremont Ltée (CSN) regroupe 102 membres. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14?000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

