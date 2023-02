Mission économique au Mexique - La mairesse de Montréal conclut une mission qui a permis de solidifier les liens entre la métropole et le Mexique





MONTRÉAL, le 12 févr. 2023 /CNW Telbec/ - C'est entourée de membres d'une vingtaine d'entreprises, d'incubateurs et d'OBNL des domaines culturel et créatif que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a conclu sa mission économique au Mexique.

La délégation montréalaise a eu l'occasion de mettre en lumière l'offre culturelle, numérique et créative inégalée de la métropole et de tisser de nouveaux liens d'affaires. La mairesse de Montréal a notamment rencontré des membres du studio de post-production montréalais FAKE by REAL, qui a profité de la mission pour annoncer l'ouverture prochaine d'un nouveau studio à Mexico. La mairesse a également visité les bureaux de l'entreprise américano-mexicaine Wizeline, qui vient tout juste d'ouvrir de nouveaux bureaux à Montréal. Ces deux rencontres démontrent tout le dynamisme et la vitalité de Montréal, qui attire des investissements étrangers et des talents, tout en exportant son expertise aux quatre coins du monde.

Le transport collectif au coeur des discussions

Le développement du transport collectif à Mexico et son financement font partie des dossiers que la mairesse Valérie Plante a abordés avec le Secrétaire aux affaires extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard. Dans la foulée de cette importante rencontre, la mairesse a rencontré les équipes du Service de la mobilité de la Ville de México dans le Metrobus de la métropole mexicaine pour en apprendre davantage sur le développement du réseau.

La rencontre avec M. Ebrard a permis de solidifier les liens entre Montréal et le Mexique. La mairesse et le Secrétaire ont réitéré leur volonté d'accentuer les collaborations et les échanges entre Montréal et les villes mexicaines dans de nombreux dossiers clés, tels que le transport collectif, la culture, le développement économique et la transition écologique, au bénéfice des deux communautés.

« Grâce au développement ambitieux du transport collectif à Mexico, la Ville a considérablement amélioré la qualité de vie, les enjeux de congestion automobile et la qualité de l'air sur son territoire. Le succès de ce modèle démontre l'impact positif du transport collectif dans les milieux de vie et la nécessité d'offrir aux sociétés de transport de Montréal et du Québec un financement adéquat. L'avenir de nos collectivités passe par une offre de transport collectif efficace et sécuritaire. Pour assurer le développement économique de nos territoires, répondre à la crise climatique et améliorer la qualité de vie et la sécurité dans les quartiers, le transport en commun est une solution incontournable qui doit être adéquatement financée dès maintenant », a conclu Valérie Plante.

Quelques semaines après la conclusion de la COP 15 à Montréal, la mairesse Valérie Plante a par ailleurs profité de sa présence à Mexico pour réitérer sa volonté de renforcer les liens entre les deux métropoles en matière d'engagements climatiques. La mairesse a aussi eu l'occasion de visiter le Bosque de Chapultepec, l'un des plus grands parcs urbains du monde, faisant près de 2,5 fois la taille de Central Park, ainsi que le Parque Ecológico de Xochimilco, un grand parc urbain protégé.

