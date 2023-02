CGTN : Retour sur trois ans de combat contre la COVID de la Chine dans Through the Storm





BEIJING, 11 février 2023 /CNW/ - Depuis le début de 2020, la Chine suit un parcours unique dans la lutte contre la COVID-19. Through the Storm condense cette lutte de trois ans en un documentaire de 60 minutes.

Le 10 février, cette présentation de CGTN est diffusée en première mondiale. Through the Storm présente des récits de première main sur l'épidémie initiale à Wuhan, la campagne de vaccination de masse, le confinement à Shanghai et, enfin, la réouverture et la relance.

Through the Storm répond à trois questions essentielles : Quel a été le raisonnement de la Chine dans son choix d'approche unique de lutte contre la COVID? Quelles mesures la Chine a-t-elle entreprises au cours de la période de trois ans qui s'est écoulée entre sa victoire à Wuhan et sa réouverture? Et la Chine pourra-t-elle connaître une relance solide en 2023?

Le documentaire révèle les réponses à ces questions par les yeux de spécialistes des soins intensifs de première ligne, de médecins de village, de travailleurs communautaires, de bénévoles et de décideurs.

CHAMP DE POSSIBILITÉS

Au début de 2020, la Chine a été confrontée à la souche originale du nouveau coronavirus, qui était beaucoup plus virulente et mortelle que la souche Omicron actuelle. À l'époque, il n'y avait que 63 000 lits d'unité de soins intensifs (USI) pour une population de 1,4 milliard d'habitants. Même les meilleurs esprits médicaux chinois semblaient démunis face à cet ennemi inconnu.

La situation désastreuse de Wuhan aurait pu se répéter dans l'ensemble du pays. Cependant, grâce aux politiques rigoureuses de la Chine en matière de COVID, une catastrophe nationale a été évitée.

Près de 120 000 lits d'USI ont été ajoutés depuis le début de l'épidémie. En conséquence, la Chine compte désormais plus de lits d'USI pour 100 000 habitants que des pays développés tels que la Grande-Bretagne, le Japon, l'Espagne et la France. En outre, le personnel médical du pays a accumulé de l'expérience et des compétences dans le traitement de la souche Omicron, adoptant une série de protocoles de traitement et de techniques de diagnostic actualisés. En l'espace de deux ans, la Chine a vacciné plus de 91 % de sa population, en mettant l'accent sur les personnes âgées.

LES OBSTACLES

Au cours des trois années qui ont suivi l'épidémie initiale, beaucoup de choses ont changé. Des mesures rigoureuses de confinement communautaire aux tests PCR de masse en passant par la mise en place d'hôpitaux de fortune, l'expérience acquise et les mesures mises en place à Wuhan ont été adoptées et perfectionnées.

Depuis le 10 janvier 2020, il y a eu un total de 250 jours où aucun nouveau cas de COVID n'a été signalé. Zhong Nanshan, le principal expert chinois des maladies respiratoires, estime que plus de 20 millions de vies ont été sauvées, grâce aux politiques rigoureuses de lutte contre la COVID en Chine.

Le peuple chinois a toujours été convaincu qu'il pouvait vaincre le virus.

Après les variants Alpha, Delta et Gamma est apparue la souche Omicron, qui infecte le corps humain 70 fois plus vite, mais avec des symptômes beaucoup moins graves.

L'évolution des variants a entraîné des défis plus importants. En réponse, la Chine a régulièrement ajusté ses mesures de prévention et de contrôle, jusqu'à ce qu'elle décide finalement d'apporter un changement majeur à ses politiques en matière de COVID à la fin de 2022.

SUR LA BONNE VOIE

Tout au long de la pandémie, la Chine est restée un contributeur majeur à la croissance économique mondiale. Au cours des cinq dernières années, malgré l'instabilité mondiale, la pandémie et un ralentissement intérieur, la Chine a tout de même réussi à atteindre une croissance annuelle moyenne du PIB de 5 %.

L'industrie cinématographique a été l'un des principaux bénéficiaires de l'assouplissement des mesures anti-COVID. Avec un milliard de dollars américains générés, les recettes au guichet pendant les sept jours de vacances du Festival du printemps ont été les deuxièmes plus importantes jamais enregistrées. Au cours de la même période, plus de 300 millions de voyages de passagers ont été enregistrés sur le réseau de transport du pays, générant des revenus de 56 milliards de dollars américains pour l'industrie du tourisme, soit une augmentation de 30 % en glissement annuel.

Le FMI a relevé l'estimation de la croissance du PIB de la Chine en 2023 de 4,4 % à 5,2 %. Morgan Stanley est encore plus optimiste, améliorant ses perspectives de croissance à 5,7 % dans une note de recherche publiée en janvier, soit 0,3 point de pourcentage de plus que sa précédente estimation.

Bien que le monde se remette progressivement de la pandémie, le nouveau coronavirus est toujours présent. Pour assurer un avenir plus sûr à l'humanité, une coopération mondiale plus importante, plus efficace et élargie est essentielle.

