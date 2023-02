Les résidents du comté de Pictou bénéficieront de meilleures infrastructures de transport en commun





NEW GLASGOW, NS, le 11 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable Tim Houston, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Nancy Dicks, mairesse de la Municipalité de New Glasgow et présidente de la Pictou County Transit Authority, et Danny MacGillivray, maire de la Municipalité de Stellarton, ont annoncé un financement conjoint de 593 931 $ pour le service de transport en commun à itinéraire fixe de la Pictou County Transit, qui offre un service de transport en commun à New Glasgow et à Stellarton, en Nouvelle-Écosse.

Grâce à ce financement, la Pictou County Transit Authority achètera deux nouveaux autobus et aménagera cinq nouveaux arrêts d'autobus. Cet investissement permettra aux résidents, y compris les aînés et les étudiants, de disposer d'options de transport leur permettant d'avoir accès à des possibilités d'éducation, de se rendre au travail, de se rendre à des rendez-vous médicaux et d'accomplir leurs activités quotidiennes.

L'accès à des options de transport en commun supplémentaires améliorera la qualité de vie des résidents et procurera à de nombreux usagers une plus grande autonomie et un sentiment de liberté. Le développement du service de Pictou County Transit permettra au comté de Pictou d'être plus inclusif et plus accessible.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Tous les Canadiens devraient avoir accès à des options de transport en commun, peu importe où ils vivent. Le projet annoncé aujourd'hui permettra aux résidents du comté de Pictou d'avoir accès à des options de transport en commun améliorées et plus fiables pendant de nombreuses années. Grâce à ce projet et à d'autres projets semblables réalisés partout au pays, nous aidons les résidents des collectivités rurales et éloignées à bénéficier d'options de mobilité, à avoir accès aux emplois et aux services essentiels, et à diminuer leur besoin de posséder un véhicule privé. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce n'est pas tout le monde qui a accès à une voiture, mais tout le monde a besoin de se déplacer. Le transport en commun permet aux gens de se rendre au travail, à l'école, chez le médecin et là où ils souhaitent se divertir. Cette boucle accessible qui relie New Glasgow et Stellarton permet aux gens de se rendre à destination. Grâce à cet investissement, la Pictou County Transit réussira encore mieux à relier les gens au sein de leur collectivité. »

L'honorable Tim Houston, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Grâce à cet investissement dans notre réseau de transport en commun, nos citoyens disposent d'une option fiable pour des déplacements sûrs, abordables et accessibles vers l'épicerie, les rendez-vous médicaux, ainsi que les activités sociales et les événements au sein de notre collectivité. Je suis heureuse de savoir que ce financement permettra de soutenir un important service de transport en commun grâce auquel nos citoyens pourront mener la vie qu'ils souhaitent. Le transport en commun favorise le bien-être physique et mental de nos citoyens. »

Nancy Dicks, mairesse de la Municipalité de New Glasgow et présidente de la Pictou County Transit Authority

« La Municipalité de Stellarton est heureuse que la Pictou County Transit, créée en mai 2021, serve bien la collectivité. L'ajout de deux nouveaux autobus et de cinq abribus grâce au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural permettra à la Pictou County Transit de poursuivre et d'accroître le bon travail qu'elle accomplit au sein de nos collectivités. »

Danny MacGillivray, maire de la Municipalité de Stellarton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 475 144 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 103 863 $. La Pictou County Transit Authority fournit également 14 924 $.

investit 475 144 $ dans ce projet, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse y consacre 103 863 $. La Pictou County Transit Authority fournit également 14 924 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural.

provient du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural prévoit 250 millions de dollars sur 5 ans pour aider les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. En février 2021, le premier ministre a annoncé un financement de près de 15 milliards de dollars pour de nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, dont 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail qu'effectue le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

