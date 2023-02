Communiqué En bref du 10 février : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

La plupart des entraves prévues pour la nuit de vendredi à samedi sont annulées pour météo défavorable. Toutefois, les travaux de déneigement, soufflage et transport de neige sont maintenus.

ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | DÉCARIE

Montréal

Direction nord

Dans le tunnel Notre-Dame-de-Grâce

Fermeture de 2 voies sur 4, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : à 20 h, l'entrée de la rue Sherbrooke. Détour via boulevards Décarie nord et Édouard-Montpetit.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-D'Urfé, Kirkland

Direction est

Entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante

Fermeture complète :

De samedi 23 h 59 à dimanche 9 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine est (pour cette dernière, demi-tour à rue Saint-Hubert).

LAVAL

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval

Direction nord

Entre la sortie 16 (boulevard Sainte-Rose) et le début du pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée du boulevard Sainte-Rose. Détour en direction ouest, via A-15 sud et demi-tour à la sortie 14-N (boulevard du Curé-Labelle) et en direction est, via avenue de la Renaissance et R-117 sud.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

ÉCHANGEUR A-30 / A-40

Vaudreuil-Dorion

La bretelle menant de l'A-40 est à l'A-40 est

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h.

La bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-40 ouest

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h.

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Dans les deux directions

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 20 h à samedi 6 h.

Saint-Constant, Delson

Direction est

Dans la sortie 55 (A-15, R-132, Montréal)

Fermeture de la bretelle pour A-15 nord, de vendredi 20 h à samedi 6 h

Détour : via la bretelle pour A-15 sud et demi-tour à la sortie suivante.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Dans les deux directions

Entre l'A-30 et l'A-35

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 20 h à lundi 5 h.

R-132 (A-20) | RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil

Direction est

Entre le boulevard Roland-Therrien et le pont d'étagement de l'A-25

Fermeture de la voie de gauche, dimanche de 7 h à 19 h

Détour : via la voie de centre gauche

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

