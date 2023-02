Avis aux médias - Le gouvernement du Canada présentera la version finale de ses instructions au CRTC





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Des représentants d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada tiendront une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet de la version finale des instructions données par le gouvernement au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). La version provisoire de ces instructions avait été rendue publique l'an dernier. La séance d'information se tiendra par téléconférence.

Date : Le lundi 13 février 2023

Heure : 14 h (heure de l'Est)

Les membres des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir les coordonnées de la téléconférence.

