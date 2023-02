Infractions émises suite à un blitz de contrôle des véhicules commerciaux sur la promenade Island Park





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Après avoir reçu de nombreuses plaintes pour non-respect de la restriction relative aux véhicules commerciaux sur la promenade Island Park, les Services de la sécurité routière de la GRC ont effectué un blitz de contrôle sur cette promenade à Ottawa, en partenariat avec la Commission de la capitale nationale et le ministère des Transports de l'Ontario. Les infractions provinciales suivantes ont été émises après qu'un certain nombre de véhicules commerciaux aient été interceptés :

41 infractions provinciales, avis et avertissements

2 sommations adressées au défendeur

En conséquence, six véhicules ont été inspectés par le ministère des Transports, deux véhicules ont été remorqués et un test de sobriété standard a également été administré.

Les Services de la circulation routière et ses partenaires tiennent à rappeler aux conducteurs que les véhicules commerciaux sont interdits en tout temps sur la promenade Island Park.

Les Services de la circulation routière de la Division nationale sont chargés de mettre en application le Code de la route et d'intervenir lors des collisions automobiles sur les routes de la Commission de la capitale nationale, les routes fédérales, les propriétés fédérales, dans les parcs désignés et le parc de la Gatineau dans la région de la capitale nationale.

Twitter : @grc_div_nat

Facebook : @grcdivisionnationale

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 15:55 et diffusé par :