Mobilisation des partenaires du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) pour recruter et maintenir en emploi des groupes sous-représentés sur le marché travail dans le secteur du tourisme





LONGUEUIL, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Par sa volonté de travailler plus étroitement avec les partenaires du marché du travail, le réseau scolaire et les organismes en employabilité, le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) mobilise cinq des sept Comités consultatifs reconnus par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) afin de mettre en place des actions concrètes en matière d'insertion, de retour ou de maintien en emploi de groupes sous-représentés sur le marché du travail dans l'industrie touristique.

Au cours du dernier trimestre, le CQRHT s'est accordé avec les Comités consultatifs Personnes handicapées, Quarante cinq ans et plus, Premières nations et Inuit, Clientèle judiciarisée adulte, Personnes immigrantes et des membres de l'industrie touristique afin de composer des comités de travail et définir des plans d'actions pour l'insertion et le maintien en emploi de chacun de ces bassins de main-d'oeuvre.

Ce travail collaboratif a reçul'appui financier du ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale (MESS) à la hauteur de 417 585$.Cette somme servira notamment à identifier les défis que rencontrent les travailleurs sous-représentés sur le marché du travail et d'arrimer leurs besoins avec ceux de l'industrie touristique. Rappelons que ces travailleurs constituent des bassins de main-d'oeuvre disponibles et des atouts précieux en termes d'apprentissage, d'expérience, de productivité, de fidélisation et de transfert des connaissances.

Ils sont une des solutions pour faire face aux enjeux de main-d'oeuvre et l'industrie touristique a un rôle à jouer dans l'insertion durable en emploi de ces groupes et dans l'évolution de la gestion des ressources humaines par l'instauration de nouvelles pratiques inclusives et enrichissantes pour toutes et tous.

«?L'industrie touristique contribue de façon significative à dynamiser les régions du Québec et elle a montré au cours des dernières années sa capacité à se mobiliser afin d'être un moteur de changement des pratiques en gestion des ressources humaines: partage d'employés entre employeurs, projet en employablité avec les travailleurs d'expérience, développement de la polycompétence des travailleurs saisonniers, etc. Il importe de poursuivre le travail amorcé avec nos partenaires afin de mitiger les effets de la pénurie de main-d'oeuvre », mentionne Xavier Gret, directeur général du CQRHT.

