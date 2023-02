Le Canada réduira les exigences liées à l'expérience de travail pour les aides familiaux et offrira des voies d'accès à la résidence permanente





SCARBOROUGH, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Depuis des décennies, les aides familiaux provenant de l'étranger jouent un rôle inestimable dans l'appui de familles au Canada. Afin de reconnaître les immenses sacrifices faits par les aides familiaux, le Canada leur offre des voies vers la résidence permanente.

Au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, les députées Salma Zahid et Rechie Valdez ont annoncé aujourd'hui la réduction de l'expérience de travail au Canada requise pour qu'un aide familial soit admissible à la résidence permanente, la faisant passer de 24 mois à 12 mois. De plus, certaines places dans le cadre des voies d'accès actuelles pour les aides familiaux ont été réservées aux aides familiaux qui ont déjà de l'expérience de travail au Canada à partir d'un permis de travail antérieur, afin qu'ils puissent présenter une demande de résidence permanente. Le changement entrera en vigueur le 30 avril 2023 et sera rétroactif pour les aides familiaux qui ont déjà présenté une demande.

Ainsi, les aides familiaux et leurs familles bénéficieront d'une voie plus rapide vers la résidence permanente et d'un établissement réussi au Canada. En réduisant la durée de l'expérience requise au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) s'attend ainsi à améliorer les délais de traitement et les demandes. On s'attend à ce que cette mise à jour profite à environ 90 % des demandes actuellement en traitement, un avantage pour les aides familiaux qui commencent à assumer leur rôle et ceux qui fournissent déjà des soins au Canada.

À l'approche de l'expiration des programmes actuels pour les aides familiaux, nous continuerons d'apporter les changements nécessaires pour montrer notre appréciation à l'égard des aides familiaux qui aident à réduire une partie du stress lié aux vies des familles canadiennes qui en ont besoin. Des travaux sont en cours sur l'avenir des programmes destinés aux aides familiaux afin de planifier les prochaines étapes après la fin des programmes pilotes en juin 2024.

Citations

« Les aides familiaux constituent une option importante pour les familles au Canada et jouent un rôle fondamental dans les vies de nombreux enfants qui grandissent, de parents vieillissants et d'autres membres de familles qui ont besoin de soins spécialisés. En réduisant l'expérience de travail requise au Canada à un an, un nombre plus important de demandeurs et de membres de leurs familles deviendront plus rapidement admissibles à la transition vers la résidence permanente, ce qui signifie qu'ils pourront s'installer et commencer le prochain chapitre de leur vie ici au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les aides familiaux sont indispensables pour aider les familles canadiennes, et c'est un honneur pour nous de leur offrir une voie plus rapide vers la résidence permanente et l'intégration prospère au Canada. La diminution de l'expérience de travail requise et les voies réservées vers la résidence permanente permettent de reconnaitre les sacrifices que font les aides familiaux et la valeur de leur travail pour la société canadienne. »

- Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre

« Il est de notre responsabilité de soutenir les aides familiaux au Canada. La réduction de l'expérience de travail et la création de voies réservées vers la résidence permanente ne sont que quelques-unes des façons dont nous pouvons montrer notre reconnaissance pour les sacrifices et le travail acharné des aides familiaux. Nous sommes déterminés à améliorer le processus et à apporter les changements nécessaires pour reconnaître la valeur que les aides familiaux apportent à notre collectivité et au Canada. »

- Rechie Valdez, députée de Mississauga--Streetsville

Faits en bref

Le changement entrera en vigueur le 30 avril 2023 et sera rétroactif pour les aides familiaux qui ont déjà présenté une demande.

sera rétroactif pour les aides familiaux qui ont déjà présenté une demande. Le changement de critères vise à s'appliquer aux demandeurs du Programme pilote des gardiens d'enfants en milieu familial et Programme pilote des aides familiaux à domicile, y compris ceux dont les demandes ont déjà été reçues par IRCC et les demandeurs éventuels pour le reste des cinq années des programmes pilotes.

Depuis le lancement des programmes pilotes en 2019, près de 1 600 aides familiaux et membres de leurs familles sont devenus résidents permanents. En 2022 seulement, près de 1 100 aides familiaux et membres de leurs familles sont devenus résidents permanents grâce à l'un des deux programmes pilotes.

L'immigration représente presque 100 % de la croissance de la population active du Canada . Environ 75 % de la croissance de la population du Canada provient de l'immigration, principalement dans la catégorie de l'immigration économique. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population du Canada , comparativement à 20,7 % en 2011.

. Environ 75 % de la croissance de la population du provient de l'immigration, principalement dans la catégorie de l'immigration économique. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population du , comparativement à 20,7 % en 2011. Alors qu'il y a 50 ans, on comptait 7 travailleurs pour chaque retraité au Canada , ce ratio est davantage maintenant de 3 pour 1. Et si nous continuons sur cette voie, ce ratio deviendra de 2 pour 1 dans les 10 à 15 prochaines années.

Produits connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 14:42 et diffusé par :