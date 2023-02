Xinhua Silk Road : La société chinoise Zoomlion envoie une équipe de secours dans la région de Hatay, en Turquie, touchée par le séisme





PÉKIN, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant chinois de machines de construction Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, 000157.SZ) a récemment envoyé une équipe de secours et des excavatrices à Hatay, en Turquie, ravagée par un tremblement de terre, afin de participer aux efforts de sauvetage.

Un séisme de magnitude 7,7 a frappé la province méridionale de Kahramanmaras, en Turquie, à 4h17 heure locale (0117 GMT), suivi d'un séisme de magnitude 6,4 quelques minutes plus tard dans la province méridionale de Gaziantep et d'un séisme de magnitude 7,6 à 13h24 heure locale (1024 GMT) dans la province de Kahramanmaras.

Après les tremblements de terre, la filiale de Zoomlion basée en Turquie a immédiatement envoyé une équipe de secours composée d'ingénieurs de service et d'opérateurs de machines dans la zone sinistrée, ainsi que des couvertures électriques, des médicaments d'urgence, de la nourriture et 5 ensembles d'équipements d'excavation.

Comptant parmi les premières équipes de secours chinoises à arriver dans la zone touchée par le séisme, l'équipe de Zoomlion a aidé à sauver quatre survivants piégés et à participer aux opérations de secours.

Yu Ke, un ingénieur de maintenance de Zoomlion qui a participé aux efforts de sauvetage, a déclaré : « après l'arrivée sur les lieux de notre équipe de sauvetage et de notre équipement d'excavation, nous avons immédiatement participé au travail de sauvetage des survivants piégés dans un bâtiment effondré de six étages. Jusqu'à présent, nous avons contribué au sauvetage de quatre personnes piégées et avons essayé de secourir d'autres survivants. »

L'entreprise a également contribué à fournir des équipements de sauvetage. Jusqu'à présent, un total de 18 excavatrices ont été envoyées dans la zone sinistrée pour participer aux efforts de sauvetage.

