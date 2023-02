La gouverneure générale Mary Simon conclut une visite d'État fructueuse en Finlande





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a conclu une visite d'État en République de Finlande. Cette visite a permis de souligner les 75 ans de relations canado-finlandaises et de démontrer le soutien du Canada à la communauté arctique en cette période où le monde demeure aux prises avec des bouleversements internationaux.

Dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la visite a permis de mettre en évidence le soutien indéfectible du Canada à la sécurité européenne et à la demande conjointe de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN. La visite a aussi fait ressortir la détermination du Canada à collaborer avec la Finlande, les alliés arctiques et les habitants de l'Arctique à l'établissement d'une région arctique durable, stable et prospère.

À Helsinki, la gouverneure générale a été accueillie par Son Excellence monsieur Sauli Niinistö, président de la République de Finlande, et son épouse, madame Jenni Haukio. Le président et la gouverneure générale ont pu discuter des priorités communes à leurs pays respectifs dans les domaines du maintien de la paix et de la sécurité, de la promotion des valeurs démocratiques et de la lutte contre les changements climatiques. Lors d'une conférence de presse qui a suivi leur rencontre, le président et la gouverneure générale ont insisté sur l'importance de rester solidaires en soutien à l'Ukraine et à son peuple.

La gouverneure générale a rencontré de nombreuses personnalités finlandaises afin de discuter d'enjeux importants liés à l'Arctique, comme la culture autochtone, l'éducation, l'apprentissage à distance et la lutte contre les changements climatiques. Après une rencontre avec Son Excellence Antti Rinne, premier vice-président du Parlement, Son Excellence a été présentée aux membres du Parlement finlandais au cours d'une session parlementaire.

Pour mieux connaître la réalité des jeunes finlandais et leur parler de ses origines dans l'Arctique canadien, la gouverneure générale a rencontré des responsables de l'éducation au Musée de la technologie pour discuter des systèmes d'éducation et des défis à relever dans les régions éloignées, notamment dans le Nord. Son Excellence a également rencontré de jeunes leaders inspirants issus de différents segments de la société finlandaise, notamment des défenseurs de la cause du peuple sami, de la communauté 2SLGBTQI+, des groupes de personnes handicapées, des syndicats étudiants nationaux ainsi que de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de l'environnement.

À Rovaniemi, la capitale de la Laponie, dans le nord de la Finlande, la gouverneure générale a prononcé une allocution sur les effets des changements climatiques dans l'Arctique. En tant que fière Inuite ayant vécu dans l'Arctique toute son enfance, Son Excellence a souligné l'importance de faire confiance aux connaissances traditionnelles autochtones et la nécessité d'établir des approches concertées et inclusives pour relever les défis environnementaux dans les régions circumpolaires.

Pendant son séjour à Rovaniemi, Son Excellence a également rencontré Mme Ulla-Kirsikka Vainio, mairesse de cette ville. Elle a en outre reçu un accueil chaleureux à l'école polyvalente Ylikylä pour y découvrir l'enseignement de la langue sami et l'apprentissage à distance pour les enfants samis. En sa qualité de commandante en chef, elle a fait un arrêt au Commandement aérien de la Laponie pour en connaître les opérations et les capacités.

Durant toute la visite, la gouverneure générale était accompagnée d'une délégation de personnalités canadiennes qui lui ont fait profiter de leur expérience et de leur expertise dans les domaines de l'éducation, de l'Arctique et du savoir autochtone, contribuant ainsi à enrichir les échanges avec leurs partenaires finlandais.

Citations

«?L'Arctique concerne chacun et chacune d'entre nous, et les phénomènes qui s'y produisent sont lourds de conséquences pour toute la planète. Les changements climatiques, les droits des peuples autochtones et la sécurité dans l'Arctique sont des défis communs auxquels nous sommes confrontés en tant que pays nordiques, et pour relever ces défis, il nous faut une coopération mondiale. La Finlande est un ami et un allié précieux, et cette visite d'État a fait ressortir les liens privilégiés qui nous unissent, notre attachement au renforcement de cette grande amitié et notre soutien indéfectible à l'édification d'un Nord stable, inclusif et prospère.?»

Gouverneure générale Mary Simon

«?J'ai suivi avec admiration le travail diplomatique à l'oeuvre, qui a permis de réunir des nations arctiques comme la Finlande et le Canada, ainsi que différentes parties prenantes représentant les Samis, les Inuits, les jeunes et d'autres groupes divers -- ce fut une véritable source d'inspiration. Personnellement, j'ai appris énormément sur le fonctionnement de notre pays, sur le fonctionnement du monde, sur la nécessité de collaborer plus étroitement, surtout en cette période d'incertitude, non seulement face aux changements climatiques, mais aussi à la guerre en Ukraine. Ensemble, nous pouvons faire des découvertes, innover, former, enseigner et oeuvrer à un monde meilleur.?»

Jackie Dawson, Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les dimensions humaines et politiques du changement climatique, et directrice scientifique du réseau de centres d'excellence ArcticNet; membre de la délégation de la visite d'État

Faits en bref

En novembre 2022, le Canada et la Finlande ont célébré 75 ans de relations diplomatiques.

et la Finlande ont célébré 75 ans de relations diplomatiques. Les gouverneurs généraux effectuent des voyages officiels à l'étranger à la demande du premier ministre et pour soutenir les objectifs internationaux du gouvernement du Canada en matière de politique étrangère, de diplomatie et de commerce.

