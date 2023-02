Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : valoriser le rôle essentiel des organismes communautaires sur le terrain





MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ) participait aujourd'hui, à Montréal, à la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents annoncée par le ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant. L'activité a permis au RCRPQ d'exprimer plusieurs préoccupations et d'émettre des recommandations pour pallier certaines difficultés d'ordre psychosocial que peuvent rencontrer les parents et futurs parents durant la période périnatale.

« Nous le répétons souvent, la période périnatale en est une de grande adaptation et de vulnérabilité pour tous les parents et il est temps qu'on se préoccupe davantage de la santé mentale des nouveaux parents. Particulièrement, lorsque ceux-ci traversent des difficultés tels qu'un deuil périnatal, une dépression post-partum, la naissance d'un bébé prématuré ou encore vivent de la violence conjugale. Nous remercions sincèrement le ministre Carmant pour cette initiative. Nous ne pouvons que saluer sa volonté sincère de faire avancer les choses et nous lui réitérons l'entière collaboration du RCRPQ », exprime madame Marie-Claude Dufour, directrice générale du RCRPQ.

Les CRP : des alliés sur le terrain

Présents dans 15 régions du Québec, les Centres de ressources périnatales (CRP) jouent un rôle essentiel de prévention et de soutien auprès des futurs et nouveaux parents. Ancrés dans leur communauté et agissant en complémentarité avec le réseau de la santé et des services sociaux, les CRP accompagnent les parents et futurs parents dans l'apprentissage, la normalisation et la valorisation de leur nouveau rôle.

« Grâce aux activités et services qu'ils proposent, les CRP agissent en prévention des difficultés. On n'a qu'à penser aux cafés-rencontres, aux services de relevailles (soutien à domicile), aux haltes allaitement et aux groupes de soutien, notamment ceux sur le deuil périnatal et la dépression post-partum, qui permettent de briser l'isolement, de normaliser les hauts et les bas de la parentalité et de recevoir du soutien psychosocial », ajoute madame Nathalie Bélanger, présidente du RCRPQ et directrice générale du CRP Autour du bébé.

À propos du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

Le RCRPQ est le seul réseau national dédié à la périnatalité. Il regroupe à l'heure actuelle 25 CRP, répartis dans 15 régions du Québec, qui desservent annuellement plus de 12 000 familles. Pour en savoir plus : www.rcrpq.com.

SOURCE Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 12:50 et diffusé par :