Watts Water Technologies annonce la diffusion sur le Web de sa présentation dans le cadre du 33e symposium annuel sur les pompes, les vannes et les systèmes hydrauliques du fonds Gabelli





Watts Water Technologies, Inc. (NYSE : WTS) a annoncé aujourd'hui que Robert J. Pagano, Jr, directeur général, président et président du conseil d'administration, Shashank Patel, directeur financier, et Diane McClintock, vice-présidente senior, P&AF et relations investisseurs, interviendront de manière virtuelle au 33e symposium annuel sur les pompes, les vannes et les systèmes hydrauliques du Fonds Gabelli, le jeudi 23 février 2023, à partir de 8h30, heure normale de l'Est.

L'intervention sera diffusée par webcast à l'adresse suivante : https://gabelli.zoom.us/webinar/register/WN_ypbTBXNIQ3K0RmoCjCxSGg. Ce lien sera disponible pour les rediffusions jusqu'au 22 février 2024.

Watts Water Technologies, Inc. est, par l'intermédiaire de sa famille d'entreprises, un fabricant mondial dont le siège social est situé aux États-Unis qui offre l'une des plus vastes gammes de produits de plomberie, de chauffage et d'assurance qualité de l'eau au monde. Les entreprises et les marques de Watts Water proposent des solutions innovantes en matière de plomberie, de chauffage et d'assurance qualité de l'eau pour des applications commerciales, résidentielles et industrielles. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.watts.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 12:05 et diffusé par :