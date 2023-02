AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE SUR LE LOGEMENT À OTTAWA





OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Ottawa.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor et députée d'Ottawa-Vanier, Yasir Naqvi, député d'Ottawa Centre et Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, pour cette annonce.

Date : Le 13 février, 2023



Heure : 9h00 HNE



Lieu : Hôtel de Ville 110, avenue Laurier

Ouest, Ottawa, ON K1R 6K9

(Place Jean Pigott)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 11:00 et diffusé par :