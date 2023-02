Une aide financière de 100 000 $ pour intéresser davantage les jeunes à la politique municipale





QUÉBEC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de la Côte-du-Sud et adjoint gouvernemental du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Rivest, a annoncé hier, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'octroi d'une somme de 100 000 $ à la Fédération québécoise des municipalités, pour le projet Engagement et dynamisme des jeunes élus.es municipaux, dans le cadre de la Journée expertise jeunesse.

Ce projet vise à stimuler l'implication des jeunes dans la vie politique municipale à l'aide de mesures structurantes.

Citations

« La Fédération québécoise des municipalités constitue un partenaire précieux du Secrétariat à la jeunesse. Je la remercie ainsi que toutes les municipalités et les MRC qui s'engagent à offrir des milieux de vie inspirants dans le respect des particularités de chaque région. Je les félicite également de faire en sorte que les jeunes se sentent concernés par les défis de leur communauté et aient envie de contribuer à les relever. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je salue la mise en oeuvre du projet Engagement et dynamisme des jeunes élus.es municipaux. La participation active des jeunes à la démocratie est essentielle au maintien de la vitalité des régions du Québec. Il est important de développer des stratégies ciblées pour les inciter à s'investir davantage dans leur milieu de vie. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

