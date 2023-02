Le ministre Lametti annonce l'octroi de 10 millions de dollars pour la première papeterie en Amérique du Nord à produire des produits de carton à imprégner recyclé à 100 %





MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est un grand fournisseur de ressources et de matériaux durables pour les marchés intérieurs et extérieurs. Des constructions écoénergétiques aux biens de consommation courante recyclables en passant par les innovations et nouveaux modèles écologiques, le gouvernement du Canada continue d'encourager ce secteur et les travailleurs qui le font fonctionner.

Les produits en papier kraft comme le carton de construction, les boîtes pliantes en carton et les emballages pour aliments et boissons sont extrêmement durables et couramment utilisés. À mesure que nous interdisons les plastiques nocifs à usage unique, les solutions de rechange durables et recyclables deviennent plus importantes que jamais.

C'est pourquoi, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable David Lametti, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, une contribution fédérale de 10 millions de dollars pour aider Emballages Kruger S.E.C. à faire de son usine de Place Turcot, à Montréal, la première usine en Amérique du Nord à produire du carton à imprégner recyclé à 100 %.

La contribution provient du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), qui aide le secteur forestier canadien à demeurer concurrentiel à l'échelle mondiale au moyen d'investissements ciblés dans des technologies de pointe.

Cette transformation innovante permet à Kruger de faire rayonner son usine de Place Turcot à l'échelle mondiale. Non seulement Kruger est-elle le seul consommateur de vieux contenants en carton ondulé recyclés dans la grande région de Montréal, mais, grâce à ses nouvelles technologies d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle de pointe, elle augmentera sa productivité, réduira sa production de déchets et diversifiera sa production pour répondre à la demande grandissante de nouvelles catégories de papier à imprégner. À titre de première papeterie nord-américaine à produire du carton à imprégner recyclé à 100 %, l'usine de Place Turcot de Kruger devrait enregistrer une baisse annuelle des émissions d'environ 2 200 tonnes dans le cadre de ce projet, soit l'équivalent de la combustion de plus d'un million de kilogrammes de charbon par an.

La transformation de l'usine, qui sera achevée en 2025, est un autre exemple de la façon dont les solutions canadiennes préservent la qualité de notre air, stimulent notre économie et créent de bons emplois pour la classe moyenne.

« Le gouvernement du Canada s'associe à l'industrie et aux travailleurs pour réduire les émissions et créer de meilleurs produits afin de répondre à la demande mondiale. Nous avons annoncé aujourd'hui l'investissement de 10 millions de dollars dans l'usine de Kruger de Place Turcot, à Montréal. Cet investissement permettra de fabriquer des produits recyclés à la fine pointe de la technologie tout en réduisant les émissions et en soutenant de bons emplois. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Ce fut un plaisir d'annoncer que notre gouvernement investit à Ville-Émard 10 millions de dollars dans un projet de conversion industrielle. La transformation de l'usine de Kruger de Place Turcot se traduira par des produits recyclés plus durables. Le but : sauver des arbres, approvisionner les marchés mondiaux et soutenir de bons emplois pour les gens de LaSalle-Émard-Verdun et de tout Montréal. »

L'honorable David Lametti

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière et de son équipe d'experts, aidera Kruger à atteindre son objectif de devenir le premier producteur canadien de carton à imprégner fait entièrement de matériaux recyclés. La fabrication de cette gamme de papiers spécialisés à notre usine de Place Turcot nous permettra de répondre à la demande en constante augmentation de matériaux produits de façon durable. Nous endossons entièrement l'objectif du gouvernement du Canada énoncé dans le programme ITIF, à savoir de participer à la diversification du secteur forestier canadien et de promouvoir les technologies propres pour un avenir meilleur. »

Maxime Cossette

Vice-président corporatif, Fibres, biomatériaux et durabilité, Emballages Kruger

Quelques faits

Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) facilite l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant l'écart entre le développement et la commercialisation.

Le programme ITIF vise à créer un secteur forestier plus concurrentiel et résilient en accordant la priorité aux projets sobres en carbone qui engendreront des sources de revenus nouvelles et diversifiées.

Kruger est une entreprise familiale diversifiée dont la mission est de transformer des ressources renouvelables en produits essentiels du quotidien qui sont durables et de première qualité. Son portefeuille d'activités comprend les produits de papier, l'énergie renouvelable, les produits d'emballage écologiques et les biomatériaux cellulosiques.

Au Canada , jusqu'à 15 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année dans les magasins et environ 16 millions de pailles chaque jour. Ces plastiques à usage unique constituent la majeure partie des déchets plastiques qui polluent les rives du Canada . La vente de pailles souples en plastique à usage unique sera limitée à compter de décembre 2023.

, jusqu'à 15 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année dans les magasins et environ 16 millions de pailles chaque jour. Ces plastiques à usage unique constituent la majeure partie des déchets plastiques qui polluent les rives du . La vente de pailles souples en plastique à usage unique sera limitée à compter de décembre 2023. Du côté des plastiques, la transition vers une économie plus circulaire pourrait réduire les émissions de carbone de 1,8 mégatonne par année, générer des milliards de dollars en revenus et créer environ 42 000 emplois d'ici à 2030.

