Québec accorde une aide financière de 3,6 M$ à Nouveau Monde Graphite inc. pour deux projets innovants d'électrification et de lutte contre les changements climatiques

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Multipliant ses investissements dans une économie plus verte, le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier de 3,6 M$ à l'entreprise Nouveau Monde Graphite inc. pour appuyer la construction d'une usine de démonstration d'un nouveau procédé d'enrobage du graphite sphérique purifié, et pour la mise à l'essai d'un prototype de véhicule minier 100 % électrique à batterie.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina.

Nouveau Monde Graphite inc. est actif dans les secteurs minier et de la haute technologie appliquée au graphite naturel destine? a? la fabrication de matériel d'anode. Par son offre de matériaux avancés performants et fiables, l'entreprise aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules.

Une somme de 3 M$ provient du programme Technoclimat et permettra de construire et opérer une usine de démonstration du procédé d'enrobage du graphite sphérique purifié à Saint-Michel-des-Saints. Ce projet est cohérent avec l'engagement de l'entreprise à l'égard de la carboneutralité de ses opérations. Il permettra de répondre à une demande croissante de batteries lithium-ion, dont le graphite représente environ 50 % du poids, et qui sont utilisées dans l'électrification des transports, les applications de stockage d'énergie et l'électronique.

À ce soutien financier s'ajoute une somme de 600 000 $, versée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts dans le cadre du Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM). Cette somme vient appuyer la réalisation d'un projet visant à mettre à l'essai, sur le terrain, un prototype de véhicule minier 100 % électrique à batterie. Cet essai a été rendu possible grâce à la conception d'un système de propulsion électrique adapté aux véhicules miniers lourds. Le développement de cette solution implique également la conception et le développement d'une technologie de batterie et une d'infrastructure de recharge rapide à haute puissance adaptée aux opérations minières dans des zones climatiques très froides. Ce projet est réalisé en collaboration avec l'Institut du véhicule innovant.

Mentionnons que l'usine de démonstration permettra la création de 25 emplois pour éventuellement permettre la création de 175 emplois à l'usine commerciale de l'entreprise, à Bécancour.

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'appuyer le projet de Nouveau Monde Graphite inc., une entreprise de chez nous, qui développe des solutions zéro carbone permettant de concevoir des matériaux avancés à base de graphite. Sachant que la demande de graphite naturel pour la fabrication des batteries devrait augmenter significativement au cours des prochaines années pour soutenir l'électrification des transports, ce projet contribuera à faire du Québec une plaque tournante dans cette filière en pleine expansion et à le positionner comme un leader sur le marché mondial. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je félicite Nouveau Monde Graphite inc. pour son projet, qui s'inscrit dans la volonté gouvernementale d'électrifier l'économie pour atteindre nos objectifs de transition énergétique. Je me réjouis de voir cette entreprise s'engager davantage dans la décarbonation de ses activités. Les initiatives visant à favoriser l'innovation et le développement durable dans le secteur minier méritent d'être appuyées. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les retombées économiques de ce projet seront considérables non seulement pour la région, mais pour tout le Québec. Avec ses solutions novatrices et à faible empreinte écologique, Nouveau Monde Graphite inc contribue à propulser notre transition vers un modèle énergétique propre. C'est une fierté de voir grandir une telle entreprise à Saint-Michel-des-Saints, dans le nord de la région de Lanaudière. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

L'objectif fixé par le gouvernement du Québec est de 1,6 million de véhicules électriques en 2030, contre 100 000 véhicules en 2021. Ainsi, d'ici 2030, on prévoit que plus de 70 % de la production mondiale de graphite naturel sera destinée à la fabrication des batteries. Une telle croissance entraînera une demande mondiale de graphite qui excédera la production, et ce, dès 2026.

Financé par le Fonds d'électrification et de changements climatiques, par le Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques et par la quote-part des distributeurs d'énergie, le programme Technoclimat soutient financièrement des projets de démonstration technologique au Québec en matière d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), soit pour le développement d'une innovation précommerciale, soit pour la mise à l'essai d'une technologie qui n'est pas encore disponible sur le marché québécois.

Le programme Technoclimat du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs s'inscrit dans la mesure 96 du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec (mise à niveau 2026) et dans la mesure 2.3.1 du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), qui visent respectivement à poursuivre et adapter le soutien gouvernemental en fonction des besoins en innovation énergétique, et à appuyer l'émergence de solutions de réduction des émissions de GES.

Le Programme d'appui à la recherche et à l'innovation du domaine minier (PARIDM) est destiné aux entreprises du secteur minier du Québec ainsi qu'à celles qui offrent des biens et services à ce secteur. Il a pour objectif de les appuyer dans la réalisation de leurs projets de recherche et développement selon au moins deux dimensions du développement durable (environnementale, économique et sociale), en misant sur l'innovation et sur l'amélioration de la compétitivité de l'industrie.

