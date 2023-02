EMBALLAGES KRUGER ANNONCE UN IMPORTANT PROJET DE TRANSFORMATION QUI FERA DE SON USINE DE PLACE TURCOT LA PREMIÈRE EN AMÉRIQUE DU NORD À FABRIQUER DU CARTON À IMPRÉGNER 100 % RECYCLÉ





La modernisation de l'usine de Montréal vise l'amélioration de la productivité, l'efficacité énergétique et l'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Emballages Kruger a annoncé aujourd'hui des investissements de plus de 30 millions $ pour la modernisation de son usine de cartonnage de Place Turcot, à Montréal. À l'issue de cette transformation importante, qui sera complétée en 2025, Place Turcot sera la première usine en Amérique du Nord à fabriquer du carton à imprégner 100 % recyclé, un produit qui entre dans la composition de panneaux stratifiés à haute pression, notamment pour la fabrication de mobilier, de comptoirs et de panneaux décoratifs.

Le projet a été annoncé dans le cadre d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'usine de Place Turcot, en présence de l'Honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, qui représentait l'Honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada; Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec; Maxime Cossette, vice-président corporatif, Fibres, Biomatériaux et Durabilité de Kruger; et Stéphane Deshaies, directeur général de l'usine de cartonnage de Place Turcot.

En appui à ce projet novateur, le gouvernement du Canada contribue à hauteur de 10 millions $ par le biais du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF), tandis que le gouvernement du Québec offre un soutien de plus de 3 millions $ provenant de ses programmes Innovation Bois et ÉcoPerformance, ce dernier découlant du Plan pour une économie verte 2030.

En plus du carton kraft à imprégner, Place Turcot fabriquera d'autres produits de spécialité à base de fibres 100 % recyclées, notamment du papier pour panneaux de gypse, du carton sur mesure pour la construction résidentielle et du carton pour boîtes pliantes répondant aux normes de l'emballage alimentaire, ainsi que du carton-doublure blanc. Ce projet de transformation contribuera à protéger les 153 emplois de l'usine, de même qu'à réduire l'impact écologique de ses activités, tout en renforçant le leadership de Kruger en tant que plus grand recycleur de papier et carton au Canada.

Citations :

« Le gouvernement du Canada s'associe à l'industrie et aux travailleurs pour réduire les émissions et créer de meilleurs produits afin de répondre à la demande mondiale. Nous avons annoncé aujourd'hui l'investissement de 10 millions de dollars dans l'usine Kruger de Place Turcot, à Montréal. Cet investissement permettra de fabriquer des produits recyclés à la fine pointe de la technologie tout en réduisant les émissions et en soutenant de bons emplois. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Ce fut un plaisir d'annoncer que notre gouvernement investit à Ville-Émard 10 millions de dollars dans un projet de conversion industrielle. La transformation de l'usine Kruger de Place Turcot se traduira par des produits recyclés plus durables. Le but visé : sauver des arbres, approvisionner les marchés mondiaux et soutenir de bons emplois pour les gens de LaSalle-Émard-Verdun et de tout Montréal. » - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« C'est toujours satisfaisant de voir une entreprise comme Emballages Kruger travailler à améliorer sa compétitivité en faisant des choix stratégiques basés sur l'analyse des marchés et sur une volonté d'offrir des produits issus du bois toujours plus écoresponsables. Ce projet novateur, qui favorise la décarbonisation de notre économie, va assurément faire rayonner davantage Emballages Kruger dans l'industrie des produits de transformation du bois. » - Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Les entreprises jouent un rôle essentiel pour la transition énergétique et notre gouvernement est fier de les accompagner dans leur modernisation. Ce projet d'amélioration des procédés d'Emballages Kruger aura un effet positif sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Cette annonce s'inscrit dans notre Plan pour une économie verte 2030 et le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques. » - Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides

« Avec ce projet de transformation, notre objectif est d'assurer l'avenir de notre usine de Place Turcot et de consolider notre position en tant que joueur clé dans l'économie circulaire. Nous sommes particulièrement fiers de participer aux efforts des gouvernements du Canada et du Québec visant à renforcer notre industrie par des investissements dans la technologie, l'efficacité énergétique et des fonctions d'intelligence artificielle à la fine pointe. Ce projet va nous donner encore plus de flexibilité pour répondre aux exigences du marché, qui évoluent constamment, tout en continuant à fabriquer de meilleurs produits avec une plus petite empreinte écologique. » - Maxime Cossette, vice-président corporatif, Fibres, Biomatériaux et Durabilité, Kruger inc.

Haute technologie, impact réduit

Un des éléments clés de la transformation de l'usine de Place Turcot est l'instauration de technologies d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle. Combinées à de nouveaux équipements de production plus performants, ces nouvelles fonctionnalités permettront à l'établissement d'accroître sa productivité, de réduire les déchets et de diversifier ses gammes de produits pour répondre à la demande croissante pour le carton kraft à imprégner et autres produits de spécialité.

Ce projet de modernisation permettra à Place Turcot, la seule usine à consommer du carton ondulé usagé (OCC) dans la grande région de Montréal, de consolider sa position en tant que joueur clé de l'économie circulaire. L'usine consomme l'équivalent de tout l'OCC généré dans la région. Une fois la transformation complétée, Place Turcot s'attend à réduire ses émissions de GES de plus de 2 200 tonnes par année.

Jouissant d'un emplacement stratégique sur un site qu'elle partage avec le Centre de récupération de Kruger Recyclage, tout près du centre-ville de Montréal, l'usine de Place Turcot fabrique du carton 100% recyclé depuis plus de 60 ans.

À propos d'Emballages Kruger

Pionnière dans la fabrication de cartonnage 100 % recyclé, et ce, depuis 1961, Emballages Kruger se spécialise dans le carton et les produits d'emballages écoresponsables à la fois ultra performants et ayant une faible empreinte environnementale. Une unité d'affaires de la société Kruger, Emballages Kruger fournit également une variété de produits à base de carton, ainsi que des services liés à la conception, l'impression et la fabrication d'emballages de carton ondulé. Emballages Kruger compte 1 050 employés répartis dans cinq usines, soit l'usine de cartonnage de Place Turcot, l'usine d'emballages de LaSalle, à Montréal, l'usine de cartonnage de Trois-Rivières, l'usine d'emballages de Brampton, en Ontario, et la nouvelle usine d'emballages d'Elizabethtown, au Kentucky.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé, de papiers pour publications; de papiers de spécialité, de pâte à papier, d'énergie renouvelable et de biomatériaux cellulosiques. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 5 500 employés, et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. [www.kruger.com].

