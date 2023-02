Accroître la capacité en biofabrication au Canada atlantique





Une importante nouvelle infrastructure pour appuyer l'industrie canadienne croissante des biosciences sera aménagée à Charlottetown

CHARLOTTETOWN, PE, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial travaillent en étroite collaboration avec l'industrie pour renforcer les industries canadiennes de biofabrication et des sciences de la vie. À l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.), la communauté des biosciences travaille avec des organismes et des entreprises du Canada atlantique pour faire progresser une économie innovatrice et faire de la région un carrefour des biosciences reconnu à l'échelle mondiale.

La prochaine étape de l'écosystème d'innovation des biosciences du Canada

Avec l'aide de la Prince Edward Island BioAlliance et l'appui des gouvernements et de l'industrie, la taille du secteur des biosciences à l'Î.-P.-É. a quadruplé depuis 2012. Il compte maintenant plus de 65 entreprises et plus de 2 300 travailleurs qualifiés. Aujourd'hui, on a annoncé une étape importante pour favoriser la croissance des industries de biofabrication et des sciences de la vie.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un investissement du gouvernement fédéral de 25 millions de dollars pour la conception et la construction du BioAccelerator, une nouvelle installation de biofabrication à l'Î.-P.-É.

L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, a également annoncé une contribution de 25 millions de dollars au projet.

Le BioAccelerator, une nouvelle installation de biofabrication de 75 000 pieds carrés, sera construit dans le BioCommons Research Park, à Charlottetown. Une fois terminé, il deviendra une infrastructure clé pour faire progresser l'écosystème des biosciences et des sciences de la vie aux niveaux régional et national. Le BioAccelerator fournira du soutien lié aux activités de recherche, à la conception de produits et à la formation ainsi qu'à l'expansion des entreprises de biosciences du Canada atlantique. Ce projet est mené par la Prince Edward Island BioAlliance, en partenariat avec la Charlottetown Area Development Corporation (CADC).

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les partenaires provinciaux et commerciaux pour appuyer des industries clés dans toutes les régions du pays afin de faire croître l'économie et de créer des emplois hautement spécialisés et bien rémunérés pour la population canadienne.

Citations

« L'Île-du-Prince-Édouard continue de jouer un rôle clé dans l'expansion de l'écosystème d'innovation des biosciences du Canada. Il est crucial de saisir les opportunités d'attirer davantage d'entreprises oeuvrant dans le secteur en Atlantique pour faire croître et renforcer la grappe de biosciences dans notre région. Cela créera des emplois hautement spécialisés et des occasions de formation avancée, en plus de favoriser l'élaboration d'idées novatrices et la réalisation de recherches de pointe. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA

« Le BioAccelerator de la PEI BioAlliance est un autre pas dans la bonne direction, alors que nous poursuivons le travail de reconstruction du secteur de la biofabrication après 40 ans de déclin, notamment en investissant dans des projets à travers le pays pour consolider le rôle de chef de file du Canada dans le secteur des sciences de la vie. L'Î.-P.-É. et la région de l'Atlantique deviennent une plaque tournante axée sur le perfectionnement des compétences et la formation, la croissance des entreprises en biosciences et la création d'emplois bien rémunérés dans le secteur. J'ai hâte de voir les contributions novatrices du Canada atlantique issues des travailleurs talentueux, des chercheurs et des entreprises qui collaborent avec le BioAccelerator. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce sera à jamais une journée mémorable pour le secteur des biosciences de l'Île-du-Prince-Édouard. L'annonce d'aujourd'hui démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, croyons aux possibilités et partageons la même vision d'un avenir prospère. Cette nouvelle installation rehaussera considérablement la réputation de notre province en tant que chef de file de la recherche et de l'innovation en biosciences. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« L'annonce d'aujourd'hui est une reconnaissance exceptionnelle du travail soutenu et de la vision des dirigeants des entreprises, des organismes de recherche et des organismes gouvernementaux de notre grappe ainsi que de leur engagement à l'égard de la croissance économique durable. Le BioAccelerator offrira aux entreprises de la région et d'ailleurs des installations et des services essentiels qui sont indispensables à la croissance des entreprises et à l'autosuffisance du Canada en matière de biofabrication. »

- Rory Francis, directeur général, PEI BioAlliance

« Nous sommes très heureux de collaborer avec la PEI BioAlliance en ce qui concerne la réalisation de ce projet très emballant qui fournira l'infrastructure essentielle à la croissance future du secteur des biosciences de la province. »

- Wade Arsenault, directeur général, Charlottetown Area Development Corporation

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira 25 millions de dollars dans le cadre du Programme de croissance économique régionale par l'innovation de l'APECA pour appuyer la conception et la construction de l'installation BioAccelerator dans le BioCommons Research Park, à l'Île-du-Prince-Édouard. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'une entente de contribution par toutes les parties.

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a également contribué 25 000 000 $ au projet.

La bioéconomie est un moteur de croissance important pour le Canada atlantique et l'Î.-P.-É. Au Canada atlantique, le secteur compte environ 900 organisations, y compris des entreprises commerciales ainsi que des hôpitaux et des instituts de recherche universitaire. En 2019, il comptait 10 800 travailleurs, y compris environ 5 500 personnes dans diverses entreprises du secteur privé, incluant des entreprises en démarrage jusqu'aux multinationales.

Le secteur des biosciences de l'Î.-P.-É. a pris de l'ampleur et compte maintenant 65 entreprises variées dont les revenus dépassent 575 millions de dollars, attirant de nouveaux investissements s'élevant à 96 millions de dollars et employant plus de 2 300 personnes hautement qualifiées.

La nouvelle installation BioAccelerator à l'Î.-P.-É. complémente le soutien fédéral continu donné à l'infrastructure et aux programmes de biosciences dans la région de l'Atlantique pour aider à accroître la capacité et à bien positionner le secteur sur le plan concurrentiel, y compris le soutien accordé pour le Verschuren Centre, à Sydney, au Cap-Breton.

La nouvelle installation contribuera également à l'atteinte des objectifs de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui a inclus d'importants investissements pour revitaliser l'industrie nationale de biofabrication et qui veille à la préparation aux futures pandémies et autres urgences sanitaires.

, qui a inclus d'importants investissements pour revitaliser l'industrie nationale de biofabrication et qui veille à la préparation aux futures pandémies et autres urgences sanitaires. Créée en 2005, la Prince Edward Island BioAlliance est une association industrielle composée de membres qui continue d'exercer un rôle de leadership essentiel dans le développement et la croissance du secteur des biosciences à l'Î.-P.-É.

La Charlottetown Area Development Corporation fournit des services d'innovation, des investissements et de l'expertise pour des projets individuels ayant des avantages économiques et sociaux. Elle agit en tant que catalyseur avec le secteur privé et rassemble différents niveaux de la communauté des affaires pour lancer des projets de développement et de rénovation urbaine.

