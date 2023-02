Kellylee Evans et Savannah Ré remportent le Prix Elles de la musique





Cinq autres artistes reçoivent une mention honorable

TORONTO, le 10 févr. 2023 /CNW/ - La Fondation SOCAN , qui fait partie du Groupe SOCAN , est ravie d'annoncer que Kellylee Evans et Savannah Ré sont les lauréates du grand prix de la troisième édition annuelle du Prix Elles de la musique présenté en partenariat avec Bandzoogle .

« Cette importante initiative a soutenu des pionnières comme Haviah Mighty, Leela Gilday, Nuela Charles et Caveboy », a déclaré Charlie Wall-Andrews, directrice générale de la Fondation SOCAN. « Nous sommes ravis d'ajouter Savannah Ré et Kellylee Evans à ce groupe en tant que lauréates du grand prix de cette année. Nous sommes reconnaissants pour le soutien de Bandzoogle et des acteurs de la communauté qui ont rendu le Prix Elles de la musique possible, et qui nous ont permis de célébrer en personne cette année! »

La chef de la direction de la SOCAN, Jennifer Brown, et l'ancienne lauréate du Prix Elles de la musique, Haviah Mighty, ont annoncé les gagnantes lors d'une célébration en personne intimiste dont l'hôtesse était l'ancienne lauréate, Nuela Charles, à Toronto le 9 février 2023. Les lauréats du grand prix, Kellylee Evans et Savannah Ré, ont toutes deux reçu un prix de 5000 $ en espèces et une adhésion gratuite d'un an à l'Association des auteurs-compositeurs du Canada (S.A.C.) et à la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ).

« J'ai été vraiment surprise et honorée d'apprendre que j'avais été choisie pour ce prix aux côtés de Savannah Ré », a déclaré Kellylee Evans. « À mesure que ma carrière évolue et change au fil du temps, mon amour pour la création ne s'est pas émoussé. Cette reconnaissance me donne la confirmation et l'énergie nécessaires pour continuer, malgré les défis qui se présentent en cours de route. Je suis tellement reconnaissante. »

« Je suis vraiment heureuse qu'un tel prix existe. Gagner le Prix Elles de la musique est une réussite importante, parce que c'est un prix qui reconnaît les créatrices et leur permet de s'autonomiser », a déclaré Savannah Ré. « Il met en valeur notre talent et notre contribution à l'industrie de la musique. Il contribue également à promouvoir et à soutenir les artistes féminines dans le secteur, ce qui peut être particulièrement important dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes. Ce prix va m'ouvrir des portes et m'aider à ouvrir la voie pour atteindre mes objectifs professionnels. »

Par ailleurs, cinq mentions honorables du Prix Elles de la musique ont été attribuées à Haley Blais , Jorane , Moira & Claire , Tanika Charles et Zeina . Chacune d'elles recevra une bourse de 1000 $.

Le Prix Elles de la musique est un programme conçu pour célébrer et soutenir les créatrices de musique canadiennes sur le point de faire passer leur carrière créative au niveau supérieur. Le prix est administré par la Fondation SOCAN avec la contribution financière de la Fondation SOCAN et de Bandzoogle.

« Toutes nos félicitations à Kellylee Evans et Savannah Ré pour cette victoire dans le cadre du Prix Elles de la musique », a déclaré Stacey Bedford, chef de la direction de Bandzoogle. « On ne pourrait pas être plus heureux de soutenir cette initiative extraordinaire de la Fondation SOCAN, et nous souhaitons à ces artistes incroyables beaucoup de succès dans leurs carrières. »

Les demandes ont été jugées sur la base d'un certain nombre de facteurs, notamment le mérite artistique, le potentiel de carrière et l'impact. Le jury était composé de Cécile Doo-Kingué, Carole Facal, Kesi Smyth, Suzie Ungerleider et de la présidente du jury, Shakura S'Aida.

Conçu pour les musiciens par des musiciens, Bandzoogle simplifie la création d'un site Web et d'un « EPK » en quelques minutes. Bandzoogle est fier commanditaire du Prix Elles de la musique et encourage les membres de la SOCAN à profiter de leur essai gratuit exclusif de six mois (plus 15 % de rabais sur tout abonnement) du logiciel de création de sites Web ici .

Pour plus d'informations sur la Fondation SOCAN et le Prix Elles de la musique, visitez fondationsocan.ca .

Photos et informations additionnelles :

Pour voir les photos de presse, les photos de l'événement et des informations supplémentaires sur les lauréats du prix cliquez ici .

À propos de Kellylee Evans

Nommée aux JUNO en 2008, Kellylee Evans est une interprète caméléon dont le charme naturel et les improvisations vocales incarnent le jazz, soul, pop et hip-hop. L'auteure-compositrice-interprète a remporté un JUNO en 2011 et n'a cessé de captiver le public assurant les premières parties de grands noms comme John Legend, George Benson et Willie Nelson. Kellylee propose un son unique et immédiatement reconnaissable sur son tout nouveau EP de cinq chansons, Greenlight, un projet qui est essentiellement le son de la résilience. Enregistré par vidéo pendant le confinement, elle offre sur Greenlight des aperçus sur une vulnérabilité qui, à notre étrange époque, est universelle.

À propos de Savannah Ré

Trois fois finaliste et lauréate de deux JUNOs consécutifs dans la catégorie Enregistrement R&B/Soul traditionnel de l'année, Savannah Ré est devenue la personne à surveiller sur la scène R&B au Canada. L'artiste torontoise est devenue la collaboratrice privilégiée de l'élite du R&B, ayant collaboré avec des artistes comme Babyface, Jessie Reyez, Normani, Wondagurl et son mentor, le producteur Boi-1da, lauréat d'un Grammy. Le premier EP de Savannah Ré, Opia, salué par la critique, lui a valu les éloges de SZA et Timbaland, ainsi que des nominations à plusieurs prix, dont une place dans l'histoire de la musique en tant que première artiste à avoir été finaliste à la fois dans les catégories enregistrement R&B contemporain de l'année et enregistrement R&B/Soul traditionnel de l'année aux JUNOs. Elle a reçu le premier prix JUNO de l'enregistrement R&B/Soul traditionnel de l'année en 2021 et après l'avoir remporté une deuxième fois en 2022, Savannah Ré est la seule artiste à avoir reçu ce prix à ce jour.

À propos de la Fondation SOCAN

Fondée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre au rayonnement de la musique canadienne et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. L'organisation fait partie du Groupe SOCAN et est guidée par un Conseil d'administration où siègent des compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs de musique du domaine de la musique de concert et de la musique populaire ainsi que des différentes régions géographiques et linguistiques du Canada. Pour en savoir plus au sujet de la Fondation SOCAN et de la SOCAN, visitez le fondationsocan.ca et le socan.com/fr .

À propos de Bandzoogle

Conçu pour les musiciens par des musiciens, Bandzoogle simplifie la création d'un site Web et d'un « EPK » en quelques minutes. Les artistes peuvent choisir parmi des dizaines de modèles adaptés aux téléphones portables avant de personnaliser leur design et le contenu en quelques clics. Les forfaits sont offerts pour aussi peu que 8,29 $ (USD) par mois, ce qui inclut l'hébergement et un nom de domaine personnalisé. www.bandzoogle.com

