Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Calgary





CALGARY, AB, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, de George Chahal, député de Calgary Skyview, et de Gian-Carlo Carrà, maire suppléant et conseiller pour le quartier 9 de la Ville de Calgary.

Date : Vendredi 10 février 2023



Heure : 14 h 30 HNR



Lieu : Salle de réception Calgary Power, située dans l'hôtel de ville historique

800, Macleod Trail SE

Calgary (Alberta) T2G 5E6





Note aux médias : Veuillez entrer dans l'hôtel de ville historique par l'entrée de MacLeod Trail. Empruntez les marches en grès jusqu'au deuxième étage, sous la tour de l'horloge (indiquée par un point bleu sur la carte). Il y a un interphone et la sécurité attendra les représentants des médias.

