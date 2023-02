Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour l'industrie des produits de la mer dans la MRC du Rocher-Percé





CHANDLER, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, et la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 340 200 $ avec la MRC du Rocher-Percé pour soutenir, par le biais du nouveau Fonds Saint-Laurent, des projets qui engendreront des retombées importantes pour l'industrie des produits de la mer et qui permettront à la MRC de rayonner au-delà de la Gaspésie.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 072 160 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC, du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Rocher-Percé totalise, quant à elle, 268 040 $.

« Comptant sur son territoire plusieurs dizaines d'entreprises de pêche, une école spécialisée ainsi qu'un centre de recherche sur les pêches, la MRC du Rocher-Percé possède une expertise unique. Cette entente lui permettra donc de consolider son savoir-faire acquis au fil du temps et d'être reconnue, à juste titre, comme une référence dans son domaine. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« La Gaspésie est une véritable référence dans l'industrie des pêches à l'échelle nationale et c'est une fierté de constater que l'expertise détenue dans la MRC du Rocher-Percé est reconnue. Cet engagement financier est une excellente nouvelle pour notre région! »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie entraînera des répercussions concrètes qui contribueront à la reconnaissance de la MRC du Rocher-Percé en tant que joueur de premier plan dans l'industrie des produits de la mer. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fier et heureux de cette collaboration entre la MRC du Rocher-Percé et le gouvernement du Québec. La MRC est un pôle majeur de l'industrie des pêches au Québec et cette dernière représente un secteur phare de l'économie de notre milieu. Continuons de mettre de l'avant nos compétences dans le domaine des produits de la mer! »

Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

