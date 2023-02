Fonds Dynamique annonce un changement de niveau de risque





TORONTO, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui le changement de niveau de risque des fonds négociés en bourse (FNB) actifs Dynamique ci-dessous. Cette modification, qui entre en vigueur immédiatement, respecte la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). À noter que l'objectif et la stratégie de placement des FNB restent les mêmes.

Fonds négocié en bourse Nouveau niveau de risque Ancien niveau de risque FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO) Faible à moyen Faible FNB actif évolution énergétique Dynamique (DXET) Moyen à élevé Moyen FNB actif de revenu de retraite Dynamique (DXR) Moyen Faible à moyen

Vous trouverez un résumé de la méthode de classification des ACVM ainsi que l'objectif et la stratégie de placement dans le prospectus des fonds. Vous pouvez obtenir ces documents en visitant le site www.dynamique.ca ou en communiquant avec notre Centre des relations avec la clientèle au 1-800-268-8186.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les placements dans les fonds communs et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. MD Fonds Dynamique est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | Twitter : @DynamicFunds |

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 07:30 et diffusé par :