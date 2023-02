Début des travaux de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges





QUÉBEC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Suzanne Roy, sont fiers de souligner le début des travaux à l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, une installation du Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest.

Les travaux d'excavation et d'enfoncement de pieux en cours constituent une phase importante et témoignent de l'avancement du projet de construction du futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges.

Rappelons que le nouvel hôpital général et spécialisé représente un ajout de 404 lits qui contribuera significativement à augmenter la capacité hospitalière de la région et à répondre aux besoins croissants de la population en matière de santé. Il sera construit sur un terrain situé au nord-ouest de l'intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de l'autoroute 30, à Vaudreuil-Dorion. La nouvelle construction, qui aura une superficie de 132?340 m², se déploiera en deux pavillons. Le premier regroupera la majorité des fonctions ambulatoires du projet et des fonctions de soutien, ainsi que l'auditorium, les structures d'accueil, les laboratoires. Le deuxième pavillon, de 13 étages, regroupera la majorité des fonctions critiques tels l'urgence, le bloc opératoire, l'imagerie médicale et toutes les unités de soins.

Un environnement de travail et de soins attrayant est intimement lié à l'attraction et à la rétention du personnel ainsi qu'à la qualité de l'expérience des patients. Comme mentionné dans le Plan santé (Plan pour mettre en oeuvre les changements nécessaires en santé), le développement de milieux de vie à échelle humaine est au coeur des investissements des prochaines années. Le gouvernement poursuit le développement d'infrastructures pour soutenir l'augmentation des besoins découlant des changements démographiques et offrir des milieux adaptés et modernes.

Citations :

«?Chaque étape que nous franchissons, dans le cadre de ce projet, nous rapproche de l'inauguration de ce centre hospitalier afin d'offrir, le plus rapidement possible, à la population un hôpital moderne doté d'équipements adaptés. Un projet de cette ampleur témoigne de l'engagement de notre gouvernement à faire le nécessaire afin de mettre en place des installations de santé modernes, de manière parfaitement cohérente avec les besoins actuels et à venir de chaque communauté.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges est très attendu dans notre région. Je suis heureuse que nous puissions souligner le début des travaux de construction aujourd'hui. Ce centre hospitalier nous permettra de bonifier l'offre de soins et de services pour la population du sud-ouest de la Montérégie. Ce grand projet se veut une réponse concrète du gouvernement aux besoins des citoyennes et citoyens de ce vaste secteur. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

«?Le début de ces travaux marque, pour toute la communauté de Soulanges, un tournant décisif vers la mise en place de ce projet. On est rentré, depuis peu, dans une phase plus active et plus visible. Nous avons bien hâte de passer à la prochaine étape et de procéder à l'ouverture de cet hôpital qui jouera un rôle important dans l'attractivité de notre localité et, surtout, dans notre capacité à répondre plus adéquatement aux enjeux de santé de la population. »

Maryline Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Rappelons qu'à la suite de la réalisation du plan clinique, l'envergure du projet avait été revue à la hausse afin de répondre adéquatement aux besoins de la population de l'ouest de la Montérégie.

Le futur centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges représente un investissement global de 2?595 milliards $. Il s'agit du premier projet hospitalier depuis plus de 30 ans à comporter un ajout net de lits pour le CISSS de la Montérégie-Ouest. Il est conçu selon les plus hauts standards de qualité, notamment afin d'offrir le meilleur environnement possible pour les patients et le personnel.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

