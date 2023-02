/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA, DU QUEBEC, ET LA VILLE DE MONTRÉAL FERONT UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À MONTRÉAL/





MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ainsi que la ville de Montréal feront une annonce en matière de logement à Montréal.

Les médias sont invités à se joindre Soraya Martinez Ferrada, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (Logement), France-Élaine Duranceau, la ministre responsable de l'Habitation, Benoit Dorais, le vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, et James Hughes, le président-directeur général de la Mission Old Brewery pour l'annonce.

Date : Le 10 février 2023 Heure : 10h00 HE Emplacement : 1301, boul. De Maisonneuve, Est, Montréal, H2L 2A4

