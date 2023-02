Semaine de la relève coopérative - Préparer les jeunes de demain en coopérant





LÉVIS, QC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Du 12 au 18 février, c'est une période de festivités pour les coopératives et les mutuelles qui, sous l'impulsion du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), célèbrent la 29e Semaine de la relève coopérative. Cet événement annuel vise à sensibiliser la jeunesse québécoise aux avantages individuels et collectifs de leur implication dans un projet coopératif, qu'il soit pédagogique ou dans leur communauté.

Les effets positifs de la coopération et de la mutualité sont connus et reconnus, et ce, dans des contextes très variés. En milieu éducatif, par exemple, la coopération comme approche pédagogique active apporte des bienfaits tant sur développement des habiletés sociales des élèves que sur leurs apprentissages scolaires. « La coopération est un puissant moteur de motivation auprès des jeunes puisqu'elle leur apprend, grâce à l'interaction avec les pairs, à se découvrir en tant que personne ayant des intérêts, des passions, des rêves et surtout, elle leur donne la capacité de les réaliser » a souligné la directrice générale du CQCM, madame Marie-Josée Paquette.

Pour Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM, la Semaine de la relève coopérative est une occasion de démontrer aux jeunes comment, par l'engagement au sein des coopératives et de mutuelles, il est possible de faire une différence positive dans les milieux de vie. « Le mouvement coopératif et mutualiste en est un d'ouverture et à la portée de toutes et de tous! Vous souhaitez agir pour un monde meilleur? La formule coopérative peut vous aider dans une foule de secteurs d'activité allant des soins de santé, au financier en passant par les nouvelles technologies, les médias et l'archéologie! C'est ça, l'effet coop! »

Afin de mettre en valeur les projets coopératifs des jeunes Québécoises et Québécois, le grand public est invité à voter lors du concours « Coopérer, c'est faire ensemble! ». « Par votre vote, vous démontrez votre appui aux initiatives des jeunes qui leur permettent de se bâtir des bases solides en entrepreneuriat et qui les sensibilisent à l'importance du bien-être collectif. Deux ingrédients importants pour la prochaine génération d'entrepreneurs si nous souhaitons être plus inclusifs et humains dans nos façons d'entreprendre au Québec » a ajouté madame Paquette.

En région, de nombreuses activités auront lieu également tout au long de la semaine dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les coopératives et les mutuelles du Québec.

Pour en apprendre davantage sur la Semaine de la relève coopérative et les activités proposées, consultez les informations sur le site Internet.

À propos du CQCM

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour les réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération oeuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale.

