Recherche en proche aidance - La ministre Sonia Bélanger annonce un financement de 3 millions $ pour le lancement d'un appel à propositions





QUÉBEC, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer, avec son partenaire le Fonds de recherche du Québec -- Société et culture (FRQSC), un financement de 3 millions $ pour le lancement d'un appel à propositions à l'intention de la communauté scientifique afin de contribuer à l'amélioration de la connaissance en matière de proche aidance au Québec.

L'objectif est d'identifier et de soutenir les pratiques ou les approches prometteuses permettant de mieux reconnaître et de soutenir les personnes proches aidantes au Québec. À terme, les projets retenus permettront d'éclairer la réflexion et les actions des acteurs intervenant auprès des personnes proches aidantes, d'accroître la capacité de prise de décision des personnes oeuvrant dans les milieux décisionnels et de soutenir l'innovation et le développement des meilleures pratiques en matière de proche aidance.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 : Reconnaître pour mieux soutenir. Les chercheurs du Québec sont invités à soumettre leur prédemande avant le 29 mars 2023 pour une mise en oeuvre dès l'automne 2023.

Citations :

«?Par cet appel à propositions, nous répondons d'une manière concrète à l'une des mesures de notre plan d'action qui recommande de soutenir la recherche et le transfert de connaissances scientifiques en matière de proche aidance, dans une vision concertée avec tous les acteurs impliqués. Il faut que de nouvelles connaissances viennent éclairer notre réflexion ou notre manière d'agir et accroître notre capacité de prise de décision pour un changement des pratiques en matière de proche aidance au Québec. J'invite la communauté scientifique à saisir cette occasion de contribuer à améliorer la santé et le bien-être des personnes proches aidantes.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

«?Je me réjouis de cet appel à propositions qui vise à faire découvrir des connaissances et des résultats novateurs en matière de proche aidance au Québec. C'est un pas dans la bonne direction pour venir en aide aux personnes qui vivent une situation de proche aidance. Je suis convaincue que nous aurons de très beaux projets qui vont nous permettre de mieux reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes de nos communautés.?»

Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Rappelons que le FRQSC a pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la mobilisation des connaissances et la formation des chercheurs au Québec et d'établir les partenariats nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En 2018, au Québec, parmi les personnes de 15 ans et plus, environ une sur cinq (21 %) était proche aidante (PPA). Cela représente environ 1?489?000 personnes apportant de l'aide ou du soutien à une personne proche (Statistique Canada, 2018).

Le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 -- Reconnaître pour mieux soutenir , rendu public en octobre dernier 2021, représente un investissement de 200,5 millions $ sur cinq ans.

d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 -- , rendu public en octobre dernier 2021, représente un investissement de 200,5 millions $ sur cinq ans. Ce plan d'action comprend 61 mesures concrètes portées par 17 ministères et organismes et 15 directions du MSSS qui permettront de soutenir la qualité de vie des personnes proches aidantes (PPA). De nombreux organismes sont mobilisés très activement dans la réalisation des mesures du plan d'action. Pour ce faire, il cible les actions favorables à leur santé et à leur bien-être et prend en considération l'importance d'un équilibre entre les différentes sphères de leur vie.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur l'appel à propositions et pour soumettre sa demande : https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2023/02/ap-ai-2023-24_vf2023-01-31-v2-3.pdf

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Communiqué envoyé le 10 février 2023 à 07:00 et diffusé par :