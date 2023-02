/R E P R I S E - AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant les mesures d'immigration pour les aides familiaux/





OTTAWA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Rechie Valdez, députée de Mississauga--Streetsville, et Salma Zahid, députée de Scarborough-Centre feront une annonce concernant un soutien supplémentaire pour les aides familiaux au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Date : Le vendredi 10 février 2023 Heure : 14 h (HE)



Lieu : 2300, avenue Lawrence Est

Scarborough, Ontario

M1P 2K9

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 45 (heure de l'Est)

