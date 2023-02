Autel poursuit l'expansion rapide de ses DC Chargers en France, premier pays à avoir mis en service un DC Compact





Autel, l'un des principaux fournisseurs d'équipements et d'outils d'électronique et de diagnostic automobiles, a le plaisir d'annoncer que, dans le cadre de sa stratégie commerciale européenne, son tout dernier chargeur de véhicules électriques, le MaxiCharger DC Compact, a été installé avec succès dans un magnifique club d'équitation avec une belle vue donnant sur les Alpes, dans la périphérie de Nice, en France, marquant les débuts du MaxiCharger DC Compact en Europe.

Le MaxiCharger DC Compact est un chargeur de véhicule électrique polyvalent et efficace qui offre jusqu'à 47 kW de puissance avec ses doubles ports. Il peut charger deux véhicules simultanément, répartissant dynamiquement la puissance entre eux. Avec une charge de 30 minutes, les utilisateurs peuvent s'attendre à gagner une autonomie d'environ 130 km.

L'une des principales caractéristiques du MaxiCharger DC Compact est son écran tactile LCD de 21,5 pouces, qui fournit une interface intuitive et permet des capacités publicitaires.

Le chargeur peut être placé sur un socle ou fixé sur des roues pour une portabilité maximale. Il est parfait pour les entreprises qui cherchent à offrir une option de recharge rapide sans investir dans un chargeur DC Fast et est également idéal pour les flottes commerciales qui ont besoin d'une charge nocturne moins rapide pour leurs véhicules. Pour une présentation détaillée des fonctions et de la configuration, veuillez consulter : https://autelenergy.eu/pages/dc-compact

Ce premier MaxiCharger DC Compact à Nice, en France, est maintenant mis en service. Le site CPO a bien apprécié l'expertise des techniciens d'Autel lors de la configuration du chargeur et du service accompagné. Les propriétaires de VE verront plus de chargeurs DC Compact en Europe à l'avenir, car Autel collabore avec un nombre croissant d'opérateurs de charge pour que les produits Autel soient installés dans de nouveaux points de charge, ce qui profitera à plus grand nombre de conducteurs de véhicules électriques grâce aux solutions Autel. Autel vient par exemple de signer un accord avec l'opérateur de recharge suédois Eways, qui exploite plus de 2 500 points de recharge en Suède.

« DC Compact propose une grande puissance c.c. avec un format ultra-compact. La technologie de charge rapide et fluide est la garantie d'une expérience de conduite confortable pour les conducteurs », déclare M. Di Wu, directeur national d'Autel France. « Nous avons mis en place une équipe locale et réactive de services techniques en Europe pour fournir une formation d'experts, un support technique et des services sur site aux fournisseurs de charge. C'est quelque chose dont nous sommes fiers et qui témoigne de notre engagement envers notre clientèle. »

À propos d'Autel

Autel est rapidement devenu l'un des fabricants de chargeurs à la croissance la plus rapide au monde. Autel a été fondé en 2004 dans le but de développer et de fournir des produits et solutions de diagnostic, d'inspection et d'analyse intelligents sur le marché de l'après-vente automobile. L'expansion pour inclure des produits de recharge en 2021 a débouché sur notre portefeuille de chargeurs pour VE.

Les chargeurs VE robustes d'Autel ont fière allure dans la rue, les parkings, les lieux de travail, les centres commerciaux, devant les restaurants et plus encore. En concevant une technologie facile à installer, à posséder, à utiliser, et adaptée aux conditions météorologiques extrêmes, Autel se concentre sur l'innovation continue pour accompagner ses clients dans le monde entier.

