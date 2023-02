/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre responsable Lionel Carmant tiendra la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : prendre soin plutôt que soigner/





QUÉBEC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : prendre soin plutôt que soigner qui se tiendra en présence du ministre responsable des Services sociaux, monsieur Lionel Carmant.

Les journalistes peuvent assister à l'événement et demeurer sur place tout au long de cette journée, mais il ne sera pas possible de prendre des images des participants ou de rapporter les propos sous forme de citations ou autre.

Afin de préserver la confidentialité des participants et des échanges, les prises d'images et l'enregistrement audio seront uniquement autorisés aux heures prévues lors des allocutions d'ouverture et de clôture.

Le ministre responsable Lionel Carmant s'adressera également aux médias lors d'une mêlée de presse à la toute fin de la journée.

L'objectif de la journée est de trouver des solutions rassembleuses à des problèmes précis permettant d'aider les parents à faire face aux difficultés qui peuvent apparaître en contexte de périnatalité.

Cette journée de réflexion collective mènera à des mesures concrètes qui répondront aux besoins des parents et qui pourraient faire éventuellement partie du plan d'action en périnatalité.

Pour connaître la programmation de l'événement : Journée sur la santé mentale des nouveaux parents : prendre soin plutôt que soigner - Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca)

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent obligatoirement s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à l'événement sur place.

DATE : Le vendredi 10 février 2023

HEURE : Arrivée des participants : 8 h

Allocutions d'ouverture : de 8 h 30 à 9 h

Allocution de clôture : dès 16 h 30

Mêlée de presse du ministre : 17 h 05

LIEU : Montréal (Québec)

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Avis de santé publique : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Pour plus d'information, consulter Québec.ca.

