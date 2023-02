Tourisme Montréal dévoile un Coffret gourmand 100 % Montréal





MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office montréalais de la gastronomie, une initiative de Tourisme Montréal réalisée avec le soutien financier de la Ville de Montréal, dévoile le Coffret gourmand 100 % Montréal visant à valoriser et faciliter l'accès aux produits conçus et préparés ici, sur l'île. Cette initiative générera des retombées directes pour les artisans, producteurs et transformateurs montréalais.

Ce Coffret, destiné aux touristes d'agrément et d'affaires, sera accessible via une dizaine d'institutions hôtelières dont Fairmont Le Reine Elizabeth, DoubleTree by Hilton Montreal et l'Auberge du Vieux-Port. Les entreprises ou organisations désirant se procurer le Coffret à titre de cadeau corporatif sont aussi invitées à le faire. Ainsi, l'OMG encourage le milieu à valoriser l'économie circulaire à l'échelle locale et participe à renforcer les actions de la Déclaration C40 Good food cities de la Ville de Montréal.

« Montréal a la chance de compter sur des producteurs, des restaurateurs et des artisans locaux de grand talent qui font rayonner la métropole partout dans le monde. Grâce au Coffret gourmand 100 % Montréal, cette offre de qualité sera désormais accessible à l'ensemble des visiteurs qui s'arrêteront dans la métropole. La Ville de Montréal salue cette initiative de l'Office montréalais de la gastronomie, qui permet de mettre en valeur les produits locaux extraordinaires auxquels nous avons accès et qui encourage une consommation responsable », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La gastronomie de Montréal est créative et délicieuse. Les produits contenus dans ce Coffret ont, pour plusieurs, été récompensés dans divers concours internationaux ; ils agissent à titre de représentants exemplaires pour notre métropole, qui a tout pour obtenir le titre de capitale gastronomique en Amérique du Nord. Vous trouverez dans ce coffret d'incroyables substituts à vos aliments d'importation », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

C'est le Panier Québécois, situé au Marché Jean-Talon, à Montréal, qui est mandaté par l'OMG pour assurer la logistique de confection et livraison des Coffrets. Cette entreprise, considérée comme une alternative de consommation durable, promet un système de livraison écoresponsable.

Ce premier coffret comprendra 6 produits d'une valeur totale de 75 $.

Sauce à poutine aux champignons montréalais - Les 400 Pieds de Champignon

Tartinade Noisettes & Chocolat noir - Allo Simonne

Morropon 70 % - Qantu Cacao et chocolat

Tarte aux pommes - Les Rescapés

Fumisterie - La Pimenterie

Sel épices barbecue au sucre d'érable bio - La Pincée

Le Coffret 100 % Montréal à MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Le lancement du Coffret se conjugue avec la participation de l'OMG au volet gastronomique du festival. MONTRÉAL EN LUMIÈRE a toujours présenté des jumelages entre des chefs d'ici et des chefs internationaux, et a accueilli plus de 690 invités depuis sa création en 2000. Les journalistes et chefs internationaux invités pourront d'ailleurs découvrir en primeur le contenu de ces coffrets gastronomiques et ramener le goût de Montréal dans leurs valises.

Cette 24e édition de MONTRÉAL EN LUMIÈRE marquera le retour de ces participants de partout à travers le monde, et c'est pourquoi la thématique de Montréal reçoit est aussi à propos que réjouissante. De plus cette année, le festival accueille de nouveau le Quartier Gourmand qui offrira une vingtaine d'activités gratuites. Soulignons également la tenue d'événements gourmands uniques dont une soirée avec Antoni Porowski, À table avec Riopelle et Les Apéros Côtes du Rhône de MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Bref, un retour en force avec un menu copieux qui met en valeur les produits du terroir québécois, et tout particulièrement montréalais, avec le Coffret gourmand 100 % Montréal.

À propos de l'Office montréalais de la gastronomie (OMG)

L'Office montréalais de la gastronomie est une initiative de Tourisme Montréal créée en 2021, réalisée grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal. L'OMG a comme mission de mobiliser les milieux concernés pour renforcer Montréal comme destination gastronomique de premier choix en Amérique du Nord. Ainsi, ses objectifs sont de positionner la gastronomie comme moteur de développement économique, social, environnemental, culturel et comme lieu de création et d'innovation; d'accompagner les milieux concernés à accroitre la portée d'initiatives à forte valeur ajoutée pour la destination et à faciliter les occasions d'affaires; de stimuler et de reconnaitre les initiatives de valorisation des produits artisanaux de Montréal et de nos régions; de mettre en lumière les éléments clés du patrimoine culturel et de l'identité culinaire montréalaise et québécoise ainsi que d'intensifier la visibilité des produits, des chefs ainsi que des artisanes et artisans montréalais à l'extérieur du Québec. Pour plus d'information, visitez le site www.officemtlgastronomie.ca

Pour commander vos coffrets

[email protected]

