AVIS AUX MÉDIAS - L'honorable Chrystia Freeland fera une annonce sur le financement d'une installation de stockage d'énergie par batteries





CALEDONIA, ON, le 9 févr. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce concernant le financement d'une installation de stockage d'énergie par batteries. Elle sera accompagnée du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford; du ministre de l'Énergie de l'Ontario, Todd Smith; du chef des Six Nations de la rivière Grand, Mark B. Hill; du président-directeur général de la société de développement des Six Nations de la rivière Grand, Matt Jamieson; de la présidente-directrice générale de NRStor Inc., Annette Verschuren; et de Mike Crawley, président-directeur général de Northland Power situé à Caledonia (Ontario), sur le territoire des Six Nations de la rivière Grand.

Un point de presse suivra.

Date : Vendredi 10 février 2023

Heure : 11 h (HE)

Nous prions les journalistes de s'inscrire à l'avance par courriel ( [email protected] ), après quoi nous leur transmettrons de plus amples renseignements au sujet de l'emplacement.

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2023 à 19:33 et diffusé par :