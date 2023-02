Lancement de l'appel de candidatures pour la formation en gouvernance des sociétés d'État destinée aux membres de minorités visibles et ethniques





QUÉBEC, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance, aujourd'hui, l'appel de candidatures pour la nouvelle formation en gouvernance des sociétés d'État, qui s'adresse aux membres des minorités visibles et ethniques. Les 24 administratrices et administrateurs qui seront sélectionnés, cette année, accéderont gratuitement à cette formation de vingt heures, présentée par le Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Ce soutien est offert par l'entremise d'un programme triennal de bourses et de formation en gouvernance, annoncé en mai dernier, qui vise à augmenter le bassin de membres de minorités visibles et ethniques formés à la gouvernance des sociétés d'État. Le but est de favoriser la représentativité au sein des conseils d'administration de ces organisations.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la mise en oeuvre du rapport du Groupe d'action contre le racisme, dont une des recommandations est de « garantir la présence d'au moins un membre provenant d'une minorité visible au sein de la majorité des conseils d'administration des sociétés d'État d'ici cinq ans ».

Pour être admissibles à la formation en gouvernance, les personnes candidates doivent, entre autres, avoir 36 ans ou plus au 31 décembre 2022 et détenir un diplôme universitaire. L'appel de candidatures se terminera le 1er mars prochain.

Fait saillant :

Les personnes de 35 ans et moins peuvent profiter, par l'entremise du Plan d'action jeunesse, de formations en gouvernance des organismes à but non lucratif, offertes par le Collège des administrateurs de sociétés. Le Secrétariat à la jeunesse s'assure d'une présence, parmi les personnes participantes, de membres des groupes actuellement sous-représentés dans les conseils d'administration, notamment les minorités visibles et ethniques.

Lien connexe :

