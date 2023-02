BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. obtient le titre de détenteur d'une solution Managed XDR vérifiée par Microsoft





TORONTO, le 9 févr. 2023 /CNW/ - BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. a annoncé avoir obtenu son titre de détenteur d'une solution Managed Extended Detection and Response (MXDR) vérifiée par Microsoft. En obtenant ce titre, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. atteste de la solidité de ses services MXDR qui comprennent notamment un centre des opérations de sécurité (SOC) doté de capacités de repérage, de surveillance et de réponse continuelles et proactives reposant sur des interactions étroites avec la plateforme Sécurité Microsoft. Vérifiée par les ingénieurs de Microsoft, cette solution allie la technologie spécialisée aux services gérés par l'humain. Traduction libre non approuvée par Microsoft; seule la version anglaise a été approuvée par Microsoft.

« J'ai le plaisir de vous présenter Active Protect, notre service géré de détection et d'intervention avancées (MXDR) qui regroupe un ensemble de capacités favorisant la visibilité dans l'ensemble de vos activités numériques », déclare Rob Philpotts, directeur, Services de gestion et d'intervention en matière de cybermenaces. « En fournissant des renseignements accrus en temps quasi réel à l'échelle du réseau, nous sommes en mesure de repérer les actes malveillants pouvant constituer une menace pour votre entreprise et d'intervenir. »

« Compte tenu de l'augmentation des attaques malveillantes, nous savons que la sécurité est au coeur des préoccupations de nos clients. C'est pourquoi je suis heureux de féliciter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. pour l'obtention de son titre de détenteur d'une solution Managed Extended Detection et Response (MXDR) vérifiée par Microsoft. Sa solution s'intègre étroitement à Microsoft 365 Defender et à Microsoft Sentinel et a été vérifiée par l'équipe d'ingénieurs de Sécurité Microsoft afin de s'assurer qu'elle offrait la protection complète des services de la famille de produits Sécurité Microsoft. » - Rob Lefferts, vice-président de Microsoft, Systèmes de protection et centres de sécurité modernes)

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. fait également partie de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft. « L'Association de sécurité intelligente de Microsoft regroupe certaines des entreprises de sécurité les plus fiables et reconnues du monde entier », déclare Maria Thomson, chef de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft. « Nos membres partagent l'engagement de Microsoft visant la collaboration au sein de la communauté de cybersécurité afin d'améliorer la capacité de nos clients à prévoir et à repérer les menaces liées à la sécurité, ainsi qu'à intervenir, et ce, rapidement. Nous sommes ravis de reconnaître et d'ajouter la solution Managed XDR de BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. au portefeuille de l'Association de sécurité intelligente de Microsoft. »

À propos de BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP est un chef de file des services professionnels aux clients de toutes tailles dans pratiquement tous les secteurs. Notre équipe offre une gamme complète de services en certification, en comptabilité et en fiscalité et de services-conseils, et elle possède une vaste connaissance des divers secteurs, qu'elle a acquise en plus de cent ans d'expérience auprès des collectivités locales. Le réseau mondial de BDO, qui compte plus de 1 700 bureaux dans 167 pays, nous permet d'offrir des services transfrontaliers cohérents et fiables à nos clients ayant des besoins à l'échelle mondiale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société canadienne à responsabilité limitée/société en nom collectif à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau international de sociétés membres indépendantes BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à : www.bdo.ca.

