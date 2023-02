Le Canada investit pour rendre le Skills Centre de la Ville de Trail plus accessible et durable





VILLE DE TRAIL, BC, le 9 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et Morag Carter, directrice générale du Skills Centre, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars pour appuyer le projet d'éco-rénovation du Skills Centre.

Le projet permettra d'améliorer la durabilité et l'accessibilité du Skills Centre. Le financement servira à remplacer les systèmes de gaz naturel et à installer une nouvelle isolation, de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes, un système de CVCA, ainsi que des panneaux solaires sur le toit. Le projet prévoit également l'installation d'un ascenseur et d'autres améliorations concernant l'accessibilité du bâtiment. Le financement aidera en outre à la création d'une cuisine communautaire, de plusieurs salles de réunion et d'espaces d'accueil pour le Centre. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 53 % et ses émissions de gaz à effet de serre de 58,4 tonnes.

Depuis plus de 25 ans, la Skills Centre Society offre aux jeunes, aux familles et aux personnes à faible revenu, ainsi qu'à d'autres populations vulnérables, des moyens d'acquérir des compétences et d'améliorer leur employabilité. Le projet d'éco-rénovation permettra de centraliser les services offerts par l'organisme et de les rendre plus accessibles. Les améliorations apportées au bâtiment permettront de réduire les coûts d'exploitation, de diminuer les émissions et de permettre au Centre de servir les membres les plus vulnérables de la collectivité pendant de nombreuses années.

En investissant dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmentant ainsi la résilience de nos collectivités et améliorant la vie des Canadiens.

Déclarations

« Les investissements dans les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont essentiels pour atteindre nos objectifs en matière d'émissions et bâtir un avenir plus prometteur pour les Canadiens. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de faire du Skills Centre un bâtiment plus durable pour la Ville de Trail et facilitera l'offre de programmes communautaires essentiels pendant de nombreuses années. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour favoriser l'établissement de collectivités plus durables, plus résilientes et plus dynamiques partout au pays. »

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous créons un espace communautaire qui sera accessible, invitant et accueillant. La rénovation mettra en valeur l'avenir des bâtiments durables et de la conception de bâtiments durables dans une région déjà reconnue pour ses prouesses en matière de génie industriel. Sans aucun doute, le résultat le plus important sera la capacité de mettre en oeuvre des programmes communautaires adéquatement soutenus dans un bâtiment à la pointe de la technologie, accessible, durable, chaleureux et accueillant, à quelques pas des transports en commun et d'autres biens communautaires, notamment l'hôtel de ville et la bibliothèque publique. »

Morag Carter, directrice générale du Skills Centre

« Le Skills Centre réalise un rêve qu'il nourrit depuis de nombreuses années, et la collectivité en sera la bénéficiaire. Le Skills Centre a conçu une vision qui s'incarnera dans le bâtiment le plus écologique de Trail, lequel constituera également l'un des bâtiments les plus inclusifs et les plus accessibles. »

Mary Lawson, présidente du conseil d'administration du Skills Centre

Données en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 395 473 $ dans le projet au titre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs, et la Greater Trail Community Skills Centre Society participe à hauteur de 392 533 $.

Faisant partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada, le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs prévoit le versement d'une somme de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique des bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui répondront aux besoins criants des collectivités mal desservies du Canada.

Au moins 10 % de ce financement est alloué à des projets répondant aux besoins des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris des populations autochtones des centres urbains.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs a lancé son deuxième processus de réception planifié en décembre 2022. Jusqu'au 28 février 2023 à 15 h, heure de l'Est, le Programme acceptera les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires dont le coût admissible total se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars.

De même, jusqu'au 28 février 2023 à 15 h, heure de l'Est, le Programme acceptera les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de petite ou moyenne envergure dont le coût admissible total se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $.

2 999 999 $. Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif ainsi que les organisations autochtones intéressés par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter une demande en ligne sur le site Web d'Infrastructure Canada. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir un environnement sain et une économie saine.

